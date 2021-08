Honda CB200X: 1.44 लाख रुपये में होंडा की नई बाइक; शानदार लुक, जानें खूबियां

Honda CB200X Price, Specifications: होंडा ने गुरुवार को भारत में अपनी नई बाइक Honda CB200X लॉन्च की है. कंपनी ने इसे देश में 1,44,500 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में लॉन्च किया है. आज से, ग्राहक सबसे करीबी होंडा की डीलरशिप पर जाकर बाइक को बुक कर सकते हैं.

CB200X में Hornet 2.0 मौजूद है. यह भारत में जापानी टू-व्हीलर कंपनी की ओर से सबसे किफायती ADV है. इसमें स्टाइलिंग CB500X के समान है. CB200X में पूरी तरह LED लाइटिंग है. बैक पर X-आकार वाला टेल लैंप है, जैसा Hornet 2.0 में था. ADV में स्प्लिट सीट और हैंडलबार हैं.

इस बाइक में 184cc, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन है. यह इंजन 17hp की पावर और 16Nm का torque देता है. इंजन में 5 स्पीड वाला गियरबॉक्स दिया गया है. यह तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध लहै, जिनमें ब्लैक, सिल्वर और रेड शामिल हैं. इसमें फुली डिजिटल LCD डिस्प्ले है, जिसमें 5 ब्राइटनेस मोड हैं. इसमें कई जानकारी मिलती है, जैसे स्पीड, इंजन rpm, गियर पोजिशन इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, सर्विस ड्यू इंडिकेटर और बैटरी वॉल्टमीटर शामिल है.

CB200X में फ्रंट पर अपसाइड डाउन फोर्क्स हैं और रियर पर मोनोशॉक है. फ्रंट फोर्क्स का कलर गोल्डन है और यह आपको Hornet 2.0 की याद दिलाता है. इसमें डुअल-पर्पस टायर हैं और अलॉय व्हील्स मिलते हैं. ब्रेकिंग सेटअप की बात करें, तो इसमें फ्रंट पर 276mm की पेटल डिस्क ब्रेक और बैक पर 220mm की पेटल डिस्क है. इसमें चैनल ABS और 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस है. बाइक को अपराइट सिटिंग पॉजिशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया है. CB200X की सीट हाइट 810mm है, जो CB500X से 20mm कम है. इससे छोटे कद वाले ग्राहकों को मदद मिलेगी.

