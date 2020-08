Honda Hornet 2.0 भारत में लॉन्च, कीमत 126,345 रु; Apache RTR 200 4V और Pulsar NS200 से होगा मुकाबला

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपनी CB Hornet 200R को Hornet 2.0 नाम से भारत में लॉन्च कर दिया है. इसका मुकाबला TVS Apache RTR 200 4V और Bajaj Pulsar NS200 से होगा. बाइक की एक्स शोरूम गुरुग्राम कीमत 126345 रुपये है. Hornet 2.0 4 रंगों- Pearl Igneous Black, Matte Sangria Red Metallic, Matte Axis Grey Metallic और Matte Marvel Blue Metallic में उपलब्ध होगी.

बाइक में नया पावरफुल व इफीशिएंट 184cc HET BSVI PGM-FI इंजन इस्तेमाल हुआ है. इंजन 17.03 hp पावर और 16.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है. इंजन के साथ पिस्टन कूलिंग जेट भी दी गई है. यह हीट एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करती है इंजन थर्मल इफीशिएंसी को बेहतर बनाते हुए यह सुपीरियर माइलेज प्राप्त करने में मददगार है. Hornet 2.0 का लुक मस्क्युलर व स्पोर्टी है.

Hornet 2.0 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है. सस्पेंशन की बात करें तो बाइक के फ्रंट में गोल्डन अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स हैं, जो सब 200cc सेगमेंट में पहली बार किसी बाइक में दिया गया है. रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है. बाइक में सील चेन फीचर भी है. बाइक में सिंगल चैनल एबीएस के साथ ड्युअल पेटल डिस्क ब्रेक्स हैं. Hornet 2.0 में पोजिशन लैंप के साथ नए LED हैडलैंप, नए LED विंकर्स और X शेप वाली LED टेल लैंप है. बाइक में नई स्पोर्टी स्प्लिट सीट, नई स्पोर्टी अलॉय व्हील डिजाइन दी गई है.

Hornet 2.0 में नया इंजन स्टॉप स्विच, ज्यादा चौड़े ट्यूबलेस टायर (फ्रंट–110mm व रियर-140mm), लो विजिबिलिटी कंडीशन में इमरजेंसी में बाइक रोकने के लिए हजार्ड स्विच है. Hornet 2.0 में नया फुली डिजिटल निगेटिव लिक्विड​ क्रिस्टल मीटर डिस्प्ले है. यह गियर पोजिशन इंडीगेटर, सर्विस ड्यू इं​डीकेटर, बैटरी वोल्टमीटर को डिस्प्ले करता है और कस्टमाइजेबल ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें ब्राइटनेस को 5 लेवल्स तक मैनुअली एडजस्ट किया जा सका है.

भारतीय बाजार में Ducati Panigale V2 की एंट्री, शानदार लुक और 155 hp की पावर; जानें कीमत

Hornet 2.0 6 साल के वॉरंटी पैकेज के साथ आ रही है. इसमें 3 साल की स्टैंडर्ड और 3 साल की वैकल्पिक एक्सटेंडेड वॉरंटी शामिल है. HMSI के एमडी, प्रेसिडेंट व सीईओ आत्सुशी ओगाता ने कहा कि अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व थ्रिलिंग परफॉरमेंस के साथ नई Hornet 2.0 युवा मोटरसाइलिस्ट के बीच नया बेंचमार्क बनाने के लिए तैयार है. यह भारत में कस्टमर्स की विस्तृत रेंज को कवर करते हुए होंडा के नए युग के पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की शुरुआत है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.