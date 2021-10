Festive Offer: होंडा कार ने फेस्टिव ऑफर का किया ऐलान; City, Amaze और Jazz पर इतनी होगी बचत

Festive Offer on Cars: दिग्गज कार कंरनी होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने आज 6 अक्टूबर को फेस्टिव ऑफर का ऐलान कर दिया है. इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 53500 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा. यह ऑफर कंपनी की सभी गाड़ियों पर इस महीने के अंत यानी कि 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन ऑफर्स का फायदा नवरात्रि के पहले दिन से उठा सकते हैं और कंपनी के किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी डीलरशिप के पास 31 अक्टूबर तक कार खरीदने पर फायदा ले सकते हैं.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहकों को ये विशेष ऑफर कैश डिस्काउंट्स, एक्सेसरीज, लॉयल्टी बोनस और स्पेशल एक्सचेंज बेनेफिट्स के रूप में दिए जाएंगे. होंडा कार फिफ्थ जेनेरेशन की सिटी पर 53.5 हजार रुपये, फोर्थ जेनेरेशन की सिटी पर 22 हजार रुपये, एमेज (Amaze) पर 18 हजार रुपये, डब्ल्यूआर-वी (WR-V) पर 40.1 हजार रुपये और जैज (Jazz) पर40.1 हजार रुपये तक का ऑफर पा सकते हैं.

फेस्टिव ऑफर्स का ऐलान करते हुए कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) राजेश गोयल ने कहा कि त्योहार जश्न मनाने का एक मौका देता है और इसकी हम सबकी जिंदगी में विशेष जगह होती है. ऐसे में कंपनी ने अपने सभी प्रॉडक्ट्स पर ऑफर देकर जश्न को बेहतर बना दिया है. गोयल ने कहा कि ग्राहकों के सेंटिमेंट में सुधार और मौजूदा बिक्री के रूझानों को देखते हुए कंपनी के प्रॉडक्ट्स की मांग अच्छी दिख रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फेस्टिव सीजन में पूरी ऑटो इंडस्ट्री को गति मिलेगी.

