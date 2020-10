फेस्टिव सीजन से पहले Honda ने लॉन्च किया Amaze का स्पेशल एडिशन, नए फीचर्स के साथ कीमत 7 लाख रु से शुरू

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले अपनी फैमिली सेडान होंडा अमेज (Amaze) का एक स्पेशल एडिशन पेश किया है. नया एडिशन नए और रोमांचक फीचर्स के साथ आएगा. अमेज स्पेशल वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 7 लाख रुपये से शुरू है. यह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में मैनुअल ट्रांसमिशन व सीवीटी वर्जन में उपलब्ध होगा. अमेज स्पेशल एडिशन, कार के S-Grade वेरिएंट पर बेस्ड है.

होंडा अमेज स्पेशल एडिशन के विभिन्न वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें इस तरह हैं…

a. स्पेशल एडिशन पेट्रोल मैनुअल – 7,00,000 रु

b. स्पेशल एडिशन पेट्रोल सीवीटी – 7,90,000 रु

c. स्पेशल एडिशन डीजल मैनुअल – 8,30,000 रु

d. स्पेशल एडिशन डीजल सीवीटी – 9,10,000 रु

होंडा अमेज का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 88 hp पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स में से चुनाव किया जा सकता है. पेट्रोल मैनुअल वर्जन का माइलेज 18.6 kpl और CVT वर्जन का माइलेज 18.3 kpl रहने का दावा है.

अमेज का डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 98 hp पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ भी MT और CVT गियरबॉक्स विकल्प हैं. डीजल मैनुअल वर्जन का माइलेज 24.7 kpl और CVT वर्जन का माइलेज 21 kpl रहने का दावा है. CVT डीजल वर्जन का आउटपुट 80 hp/160 Nm है.

होंडा अमेज के स्पेशल एडिशन को पेश करते हुए होंडा कार्स इंडिया लि‍मिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व डायरेक्‍टर, मार्केटिंग एंड सेल्‍स, राजेश गोयल ने कहा, “फेस्टिव सीजन से पहले अमेज का स्पेशल एडिशन पेश करते हुए हमें काफी खुशी हो रही है. अमेज मॉडल का एस ग्रेड सबसे ज्‍यादा बिकने वाले ग्रेड्स में से एक है. एस ग्रेड पर आधारित स्पेशल एडिशन स्‍मार्ट नए फीचर्स के साथ बहुत ही आकर्षक कीमत पर एकदम नया मॉडल है. हमें पूरा भरोसा है कि नए फीचर्स वाले इस स्पेशल एडिशन को हमारे उपभोक्‍ताओं द्वारा खूब पसंद किया जाएगा.”

