5th जेनरेशन Honda City: घर बैठे 5000 रु में हो जाएगी बुक, जुलाई में करेगी मार्केट में एंट्री

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपनी ऑल न्यू 5th जेनरेशन होंडा सिटी के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक होंडा के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म “होंडा फ्रॉम होम” के माध्यम से 5000 रुपये देकर नई होंडा सिटी को बुक कर सकते हैं. वहीं इसे जुलाई के मध्य में लॉन्च किया जाएगा. वहीं देश भर में मौजूद HCIL अधिकृत डीलरशिप नेटवर्क पर इस कार मिड साइज्ड सेडान को 21000 रुपये देकर बुक किया जा सकता है.

नई होंडा सिटी भारत की पहली कनेक्‍टेड कार है, जिसमें एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी मिलेगी. ऐसा इंडस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है. नई होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी (4549 मिमी) और चौड़ी (1748 मिमी) सेडान है. इसकी हाइट 1489 mm और व्हीलबेस 2600 mm है. नई 5वीं जनरेशन होंडा सिटी में एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी के अलावा 9 LED एरे इनलाइन शैल, इंटीग्रेटेड LED DRL और L शेप्ड LED टर्न सिग्नल के साथ सेगमेंट फर्स्ट फुल LED हैडलैंप्स हैं.

साथ ही जेड-शेप्‍ड 3डी रैप-अराउंड एलईडी टेल लैम्‍प, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, जी-मीटर के साथ 17.7 सेमी एचडी फुल कलर टीएफटी मीटर, 20.3 सेमी एडवांस्ड टचस्क्रीन डिस्प्ले ऑडियो, रेड/ब्लू इल्युमिनेशन के साथ क्लिक फील एसी डायल लेन-वॉच कैमरा, हाई क्वालिटी लेदर स्टीयरिंग व्हील व शिफ्ट लीवर; Android Auto, Apple CarPlay व Weblink के साथ स्मार्टफोन कने​क्टिविटी, वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, लाइट सेंसर के साथ ऑटोमेटिक हैडलाइट कंट्रोल, एम्‍बियंट लाइटिंग और एलईडी इंटीरियर लैम्‍प्‍स, वन-पुश स्‍टार्ट/स्‍टॉप इंजन, टच सेंसर-आधारित स्‍मार्ट कीलेस एक्‍सेस एंट्री, कीलेस रिलीज के साथ स्‍मार्ट इलेक्ट्रिकल ट्रंक लॉक, वॉकवे ऑटो लॉक, रिमोट इंजन स्‍टार्ट, ऑल ऑटो पावर विंडोज और सनरूफ कीलेस ऑपरेशन आदि जैसे फीचर्स मिलेंगे.

नई होंडा सिटी टेलीमैटिक्‍स कंट्रोल यूनिट (टीसीयू) के साथ नेक्स्ट जनरेशन होंडा कनेक्‍ट से लैस है, जो 32 से अधिक कनेक्‍टेड फीचर्स की पेशकश करता है. ग्राहक रिमोट लोकेशन से व्हीकल पो​जिशन, दरवाजे लॉक हैं या नहीं इसका पता लगा सकेंगे. इसके अलावा कई फंक्शन जैसे ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन व आपातकालीन सहायता, चोरी होने पर वाहन की ट्रैकिंग, सिक्‍योरिटी अलर्ट, जियो-फेंस अलर्ट आदि जैसी कई तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

नई होंडा सिटी BS6 कंप्लायंट पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आ रही है. इसमें वीटीसी (वेरीएबल वॉल्‍व टाइमिंग कंट्रोल) के साथ नया 1.5 लीटर i-VTEC DOHC पेट्रोल इंजन मिलेगा. साथ में बिल्कुल नया 6 स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और नया 7 स्‍पीड सीवीटी (कंटीनुअसली वे‍रिएबल ट्रांसमिशन) होगा. पेट्रोल इंजन के साथ कार का माइलेज एमटी वर्जन में 17.8 किमी प्रति लीटर, सीवीटी वर्जन में 18.4 किमी प्रति लीटर रहेगा. वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर i-DTEC यूनिट होगा. यह 6 स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा. डीजल इंजन में नई होंडा सिटी की फ्यूल इफीशिएंसी 24.1 किमी प्रति लीटर होगी. इन दोनों इंजनों में कार का आउटपुट इस प्रकार होगा…

नई सिटी में होंडा के एक्टिव और पैसिव सुरक्षा टेक्‍नोलॉजीज के तमाम फीचर्स जैसे अल्‍ट्रा हाई टेनसाइल स्‍ट्रेंथ स्‍टील फ्रेम के उपयोग के साथ एडवांस्‍ड कम्‍पैटिबिलिटी इंजीनियरिंग (ACE) बॉडी, 6 एयरबैग, Agile हैंडलिंग असिस्‍ट (एएचए) के साथ व्‍हीकल स्‍टैबिलिटी असिस्‍ट (वीएसए), हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट (एचएसए), होंडा लेनवॉच™ कैमरा, टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्‍टम-डिफ्लेशन वार्निंग सिस्‍टम, इमरजेंसी स्‍टॉप सिग्‍नल, इलेक्‍ट्रॉनिक ब्रेक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन (ईबीडी) और ब्रेक असिस्‍ट (बीए) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम (एबीएस), ISOFIX कंपैटिबल रियर साइड सीट्स, मल्‍टी-एंगल रियर कैमरा, हेडलाइट इंटीग्रेशन के साथ वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर, पेडस्ट्रेन इंजरी मिटीगेशन टेक्‍नोलॉजी, नेक-इम्‍पैक्‍ट इंजरी मिटीगेटिंग फ्रंट सीट हेड रिस्‍ट्रैंट्स आदि को शामिल किया गया है.

