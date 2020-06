Honda Civic डीजल BS6 के लिए बुकिंग शुरू, जुलाई से शुरू होगी बिक्री; 80000 रु तक बढ़ सकती है कीमत

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपनी 10वीं जनरेशन होंडा सिविक के BS6 डीजल वेरिएंट के लिए प्री-लॉन्‍च बुकिंग की शुरुआत कर दी है. इस कार की बिक्री जुलाई 2020 से शुरू होगी. उपभोक्‍ता HCIL के ऑनलाइन सेल्‍स प्‍लेटफॉर्म “Honda from Home” के माध्‍यम से घर में बैठकर इस सेडान को बुक कर सकते हैं. इसके अलावा देश में कंपनी के फिर खुल चुके ऑथराइज्‍ड डीलरशिप नेटवर्क पर भी बुकिंग की जा सकती है.

एक सूत्र के अनुसार होंडा सिविक डीजल BS6 को 25000 रुपये बुकिंग अमाउंट पर बुक किया जा सकता है. संभावना है कि सिविक डीजल BS6 की कीमत BS4 वेरिएंट के मुकाबले 80000 रुपये अधिक रह सकती है.

Honda Civic डीजल BS6 में 1.6 लीटर इंजन ही रहेगा और यह 119hp/300Nm का आउटपुट देगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. अनुमान है कि BS6 अपग्रेडेशन के साथ डीजल सिविक का माइलेज 23kmpl के आसपास रहेगा. अगर ऐसा हुआ तो सिविक अपनी श्रेणी में सबसे अधिक माइलेज देने वाली कार होगी. हालांकि यह माइलेज पुराने मॉडल के माइलेज के मुकाबले कम है. BS4 वेरिएंट में यह 26.8kmpl था. नई होंडा सिविक पेट्रोल वेरिएंट लॉन्‍च के समय से ही BS6 इंजन के साथ आ रहा है. कंपनी ने इसे मार्च 2019 में लॉन्‍च किया था. इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 140hp पावर और 174Nm का टॉर्क जनरेट करता है. होंडा इसमें CVT की पेशकश कर रही है.

होंडा का कहना है कि वह CR-V और Jazz को केवल पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही आगे बढ़ाएगी. Honda CR-V petrol BS6 की बिक्री चालू है, वहीं होंडा Jazz BS6 अभी लॉन्च होनी है. कंपनी जल्द ही WR-V को भी लॉन्च करेगी. इसकी प्री लॉन्च बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं.

