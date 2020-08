होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपनी प्रीमियम हैचबैक Jazz को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 7.49 लाख रुपये से शुरू है. नई जैज नए लुक, मॉडर्न स्‍पोर्टी स्‍टाइल, सेगमेंट लीडिंग फीचर्स, शानदार डिजाइन, एयरोडायनामिक क्षमता, क्‍लास-लीडिंग केबिन-स्‍पेस, एडवांस्‍ड टेक्‍नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स की फुल रेंज के साथ पेश हुई है. कंपनी ने नई Jazz के लाइन-अप में एक नया फ्लैगशिप ट्रिम ZX भी शामिल किया है. होंडा जैज का मुकाबला भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20, Volkswagen Polo, Toyota Glanza और Tata Altroz से है.

ZX ग्रेड की पेशकश के साथ, नई Honda Jazz अब तीन फीचर-पैक्‍ड ग्रेड्स- V, VX और ZX के साथ मैनुअल और सीवीटी दोनों वेरिएंट्स में पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्‍ध होगी. नई Jazz 5 कलर ऑप्‍शन- रेडिएंट रेड मेटेलिक, लूनर सिल्‍वर मेटेलिक, प्‍लेटिनम व्‍हाइट पर्ल, मॉडर्न स्‍टील मेटेलिक और गोल्‍डन ब्राउन मेटेलिक में उपलब्‍ध होगी. नई होंडा जैज के तीनों ग्रेड्स की एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें इस तरह हैं…

एक्‍सटीरियर डिजाइन के मामले में, नई होंडा Jazz कई एडवांस्ड फीचर्स के साथ है. नई जैज में न्‍यू क्रोम एसेंचुएटेड हाई ग्‍लॉस ब्‍लैक ग्रिल, एडवांस्‍ड एलईडी पैकेज के तहत डीआरएल के साथ नई एलईडी हैडलैंप्स (इनलाइन शेल), नए एलईडी फॉग लैम्‍प, सिग्‍नेचर रियर एलईडी विंग लाइट और नए तरह से डिजाइन किए गए फ्रंट व रियर बम्‍पर्स शामिल हैं. नई Jazz का सबसे खास फीचर है नया पेश किया गया सेगमेंट एक्‍सक्‍लूसिव ‘वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ’, जो प्रीमियम हैचबैक में एक नया ट्रेंड स्‍थापित करेगा.

नई होंडा Jazz के इंटीरियर की बात करें तो कार में सुपर स्‍पेशियस, प्रीमियम और आरामदायक केबिन है, जो अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा है. इसमें ग्राहकों को एडवांस्‍ड इंटीरियर इक्विपमेंट और कम्‍फर्ट फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल, टचस्‍क्रीन कंट्रोल पैनल के साथ ऑटो एसी, एलसीडी डिस्‍प्‍ले व ईको असिस्‍ट एम्बिएंट रिंग्‍स के साथ मल्‍टी इनफॉर्मेशन कॉम्‍बी मीटर; स्‍टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, टेलीफोनी व वॉयस कंट्रोल्‍स; व्‍हाइट और रेड कलर में वन पुश स्‍टार्ट/स्‍टॉप बटन और कीलेस रिमोट के साथ होंडा स्‍मार्ट की सिस्‍टम मिलेगा. नई Jazz में 354 लीटर कार्गो स्‍पेस दिया गया है.

नई Jazz में एडवांस्‍ड इन्फोटेनमेंट सिस्‍टम ‘डिजीपैड 2.0’ एड किया गया है, जो आसान और स्‍मार्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है. कार का 17.7 सेमी एडवास्‍ंड टचस्‍क्रीन ऑडियो-वीडियो व नेवीगेशन सिस्‍टम एप्‍पल कारप्‍ले, एंड्रॉयड ऑटो और नए लॉन्‍च हुए वेबलिंक के जरिए आसान स्‍मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसमें कई एडवांस्‍ड फंक्‍शन जैसे वॉयस कमांड, मेसैज, ब्‍लूटूथ हैंड्सफ्री टेलीफोनी व ऑडियो और वायरलेस इंफ्रारेड रिमोट भी दिए गए हैं.

नई Jazz में मैनुअल और 7 स्‍पीड सीवीटी (Continuously Variable Transmission) के साथ BS-6 1.2 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन 6000 rpm पर 90 PS की अधिकतम पावर और 4800 rpm पर 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 5 स्पीपड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह इंजन 16.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. 7 स्पीड सीवीटी के साथ कार का माइलेज 17.1 किलोमीटर प्रति लीटर है. नई Jazz अपने सेगमेंट में अकेली ऐसी कार है, जो शिफ्ट कंट्रोल के लिए सीवीटी वेरिएंट्स में रेस इन्‍सपायर्ड स्‍टीयरिंग व्‍हील माउंटेड पैडल शिफ्टर्स से लैस है.

नई Jazz में होंडा की एडवांस्‍ड कम्‍पैटिबिलटी इंजीनियरिंग (ACE) बॉडी का इस्तेमाल हुआ है, जो टक्कर होने की स्थिति में अन्‍य वाहनों को कम नुकसान पहुंचाते हुए आत्‍म-सुरक्षा को बढ़ाती है. सेफ्टी फीचर्स में स्‍टैंडर्ड ड्युअल फ्रंट एसआरएस एयरबैग्‍स, ईबीडी के साथ एबीएस, गाइडलाइंस के साथ मल्‍टी-व्‍यू रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर साइड विंडो वन टच अप/डाउन ऑपरेशन, इम्‍पैक्‍ट मिटीगेटिंग फ्रंट हेड रेस्‍ट, इमोबिलाइजर एंटी-थेफ्ट सिस्‍टम, पेडेस्ट्रियन इंजरी मि‍टीगेशन टेक्‍नोलॉजी आदि शामिल हैं.

नई Honda Jazz के साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वांरटी मिल रही है. ग्राहक इसके अलावा अतिरिक्त 2 साल के लिए अनलिमिटेड/लिमिटेड किलोमीटर की एक्सटेंडेड वॉरंटी का चुनाव भी कर सकते हैं. नई जैज को होंडा की देशभर में मौजूद डीलरशिप से या फिर घर बैठे ‘Honda from Home’ ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म से बुक किया जा सकता है.

