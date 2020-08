2.50 लाख रु तक सस्ती मिल रही हैं Amaze, Civic और City सेडान; Honda का शानदार ऑफर

Honda Cars August Offer: होंडा (Honda) की कारों पर अगस्त माह के ऑफर की शुरुआत हो गई है. कंपनी की अमेज, सिटी और सिविक सेडान को 2.50 लाख रुपये तक सस्ते में खरीदा जा सकता है. अगस्त में सबसे अधिक फायदा होंडा सिविक खरीदने पर है. तीनों कारों पर जिन फायदों की पेशकश हो रही है, उनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फ्री एक्सटेंडेड वॉरंटी शामिल है. होंडा कार्स के अगस्त ऑफर का फायदा उठाने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त है.

होंडा सिविक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1793900 रुपये से शुरू है. अगस्त माह में सिविक पर 2.50 लाख रुपये तक का ऑफर चल रहा है. सिविक पेट्रोल BS6 के सभी वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये तक की नकद छूट है. वहीं BS6 डीजल वेरिएंट्स पर 2.50 लाख रुपये तक की नकद छूट मिल रही है.

होंडा अमेज पर 27000 रुपये तक के ऑफर हैं. अगर कोई अगस्त में पुरानी कार एक्सचेंज कर BS6 पेट्रोल/डीजल होंडा अमेज खरीदेगा तो 12000 रुपये की एक्सटेंडेड वॉरंटी (चौथे व पांचवें साल) और 15000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. अगर बिना पुरानी कार एक्सचेंज किए नई अमेज खरीदी जाती है तो 12000 रुपये की एक्सटेंडेड वॉरंटी (चौथे व पांचवें साल) और 3000 रुपये तक की नकद छूट की पेशकश की जा रही है. होंडा अमेज की मौजूदा एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 6.17 लाख रुपये से शुरू है.

4th जनरेशन होंडा सिटी पर 1.60 लाख रुपये तक का ऑफर चल रहा है. सिटी 4th जनरेशन मॉडल के BS6 पेट्रोल SV MT/V MT वेरिएंट पर 25000 रुपये तक की नकद छूट है. पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 20000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी है. BS6 V CVT पेट्रोल वेरिएंट पर 31000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 20000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है. VX MT-BS6 पेट्रोल वेरिएंट पर 55000 रुपये तक की नकद छूट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 35000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है.

पेट्रोल VX CVT BS6 पेट्रोल वेरिएंट पर 70000 रुपये तक की नकद छूट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 50000 रुपये के अतिरिक्त डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है. ZX MT- BS6 पेट्रोल वेरिएंट पर 80000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 50000 रुपये की अतिरिक्त छूट है. ZX CVT BS6 पेट्रोल वेरिएंट पर 1.10 लाख रुपये तक की नकद छूट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 50000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. 4th जनरेशन होंडा सिटी की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 9.91 लाख रुपये से शुरू है.

