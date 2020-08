होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपनी आने वाली नई जैज (Jazz) के लिए प्री-बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है. नई जैज को 21,000 रुपये में देशभर की अधिकृत HCIL डीलरशिप से बुक कराया जा सकता है. वहीं HCIL वेबसाइट पर ‘Honda from Home’ प्‍लेटफॉर्म के माध्‍यम से केवल 5,000 रुपये में बुक किया जा सकता है.

नई जैज को स्‍पोर्टी न्‍यू स्‍टाइल, क्‍लास-लीडिंग पैकेजिंग, एडवांस्‍ड टेक्‍नोलॉजी व फंक्‍शन एवं एक शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इनोवेटिव और रिफाइंड अपग्रेड्स से लैस नई जैज BS-6 में 1.2 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा. साथ में मैनुअल एवं सीवीटी ट्रांसमिशन उपलब्‍ध होगा.

नई जैज क्रोम एक्‍सेंट के साथ नए हाई ग्‍लॉस ब्‍लैक ग्रिल सहित स्‍टा‍इलिश और स्‍पोर्टी एक्‍सटीरियर डिजाइन, डीआरएल के साथ नए एडवांस्‍ड एलईडी हेडलैम्‍प (इनलाइन शेल), नई एलईडी फॉग लैम्प्स, सिग्‍नेचर रियर एलईडी विंग लाइट और नए डिजाइन किए गए फ्रंट व रियर बम्‍पर्स के साथ आएगी. इस कार में सेगमेंट में अनूठे ‘वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ’ व क्रूज कंट्रोल, स्‍मार्ट एंट्री और मैनुअल व सीवीटी दोनों में पुश बटन स्‍टार्ट/स्‍टॉप सिस्‍टम जैसे फीचर्स मिलेंगे. नई होंडा जैज अपने सेगमेंट में अकेली कार होगी, जिसका सीवीटी वेरिएंट स्‍टी‍यरिंग-व्‍हील-माउंटेड युनीक ड्युअल मोड ‘पैडल शिफ्ट’ से लैस होगा.

राजेश गोयल, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट व डायरेक्‍टर, मार्केटिंग व सेल्‍स, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का कहना है कि नई होंडा जैज इस माह के अंत में लॉन्‍च होगी. अपने स्‍टाइलिश स्‍पोर्टी नए लुक, शानदार इंटीरियर डिजाइन और सेगमेंट-यूनीक वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ नई जैज उन ग्राहकों को जरूर पसंद आएगी, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन कार चाहते हैं. आगे कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, हमने देखा है कि जैज ग्राहकों ने पेट्रोल इंजन को अधिक प्राथमिकता दी है. इस ट्रेंड को ध्‍यान में रखते हुए, हमनें नई जैज को विशेष रूप से पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और सीवीटी दोनों वेरिएंट्स में पेश करने का निर्णय लिया है.

