Honda के ये बाइक-स्कूटर हो गए हैं महंगे, खरीदने से पहले चेक करें नए रेट

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने कुछ टूव्हीलर के दाम बढ़ा दिए हैं. इनमें Activa 125 BS6, Dio BS6, एक्टिवा 6जी स्कूटर और X-Blade BS6 बाइक शामिल हैं. कंपनी ने इन टूव्हीलर्स के दाम में 955 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की है. यह पहली बार नहीं है, जब होंडा ने इन बाइक-स्कूटर के दामों में इजाफा किया है. अगर आप होंडा के इन टूव्हीलर्स में से किसी को खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले नई कीमत जान लें…

X-Blade BS6 बाइक को पिछले माह 1,05,325 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अब इस बाइक की एक्स शोरूम नोएडा कीमत 702 रुपये बढ़कर 1,06,027 रुपये से शुरू है. बाइक के ड्युअल डिस्क वेरिंएट की कीमत बढ़कर 1,10,308 हो चुकी है. Honda X-Blade BS6 में 162.7cc, सिंगल सिलिंडर, एयरकूल्ड इंजन है. यह 13.5 hp पावर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

होंडा के इस स्कूटर के दाम 955 रुपये बढ़े हैं. बढ़ोत्तरी के बाद अब 2020 Honda Dio BS6 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 61,497 रुपये और DLX ट्रिम की कीमत 64,847 रुपये हो गई है. मई में भी इस स्कूटर के दाम बढ़े थे. 2020 Honda Dio BS6 में 110cc इंजन है, जो 7.9 hp पावर और 8.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

होंडा Activa 125 BS6 की कीमत अप्रैल में भी बढ़ाई गई थी. अब इसकी कीमत 955 रुपये बढ़ी है. Activa 125 के ड्रम वेरिएंट के दाम बढ़कर 68,997 रुपये, ड्रम अलॉय वेरिएंट के 72,497 रुपये और फ्रंट डिस्क वेरिएंट के 75,997 रुपये हो गए हैं. Honda Activa 125 का सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 8.29hp पावर और 10.3Nm का टॉर्क पैदा करता है.

यह होंडा का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है. अप्रैल में इसकी कीमतों में 552 रुपये का इजाफा हुआ था. अब Activa 6G की कीमत 955 रुपये बढ़ी है. कीमतों में वृद्धि के बाद इस स्कूटर के स्टैंडर्ड ट्रिम के दाम 65,419 रुपये और डीलक्स वेरिएंट के दाम 66,919 रुपये हो गए हैं. ये दोनों कीमत एक्स शोरूम दिल्ली की हैं. Activa 6G में 109cc, एयर कूल्ड इंजन है. यह 7.6 hp पावर और 8.79 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

