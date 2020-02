Honda ने लॉन्च की BS-VI Unicorn, 93,593 रु से शुरू है कीमत; मिलेगी पहले से ज्यादा पावर

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने बृहस्पतिवार को यूनिकॉर्न बाइक का BS-VI वेरिएंट उतारा. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 93,593 रुपये से शुरू है. बाइक में 160 सीसी HET इंजन है. BS-VI के अध्यक्ष, सीईओ और प्रबंध निदेशक मिनोरू कातो ने कहा, ‘‘यूनिकॉर्न होंडा द्वारा भारत में पेश पहली मोटरसाइकिल है. इंजन रिफाइनमेंट और सुगम प्रदर्शन के मामले में यह बाइक ‘बेंचमार्क’ है.’’ उन्होंने कहा कि यूनिकॉर्न मॉडल पिछले 16 साल से बाजार में है. इसके ग्राहकों की संख्या 25 लाख है.

HMSI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्व व मार्केटिंग यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि यूनिकॉर्न का नया एडवांस्ड 160cc इंजन ज्यादा पावर जनरेट करेगा. इंजन के साथ काउंटर वेट बैलेंसर भी रहेगा, जो वाइब्रेशंस घटाता है और लो से हाई RPM पर स्मूदली पहुंचाता है.

होंडा यूनिकॉर्न में HET ट्यूबलेस टायर, मेंटीनेंस फ्री बैटरी, शार्प टेल लैंप, इंजन स्टॉप स्विच, ABS मौजूद हैं. बाइक का 162.7 cc, 4 स्ट्रोक HET इंजन 7500 rpm पर 9.5 Kw पावर और 5500 rpm पर 14 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड ट्रांसमिशन और PGM- FI फ्यूल सिस्टम है. यूनिकॉर्न के फ्रंट में 240 mm डिस्क और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं. फ्रंट में टेलिस्कोपिक और रियर में हाइड्रॉलिक टाइप (मोनोशॉक) सस्पेंशन दिया गया है.

BS-VI होंडा यूनिकॉर्न में अब 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो पहले से 8mm ज्यादा है. इसका व्हीलबेस भी पहले से बढ़कर 1335 mm हो गया है. यूनिकॉर्न BS-VI 6 साल के वॉरंटी पैकेज के साथ आ रही है, जिसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वॉरंटी और 3 साल की वैकल्पिक सर्विस वॉरंटी है.

