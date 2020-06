Hero Xtreme 160R: कीमत 99950 रु से शुरू; 5 सेकेंड से भी कम में 0-60 km/h की स्पीड, जानें पावर और फीचर्स

Hero MotoCorp ने नई Xtreme 160R को डिस्पैच करना शुरू कर दिया है. इस बाइक को फरवरी 2020 में जयपुर में हुए वर्ल्ड 2020 ईवेंट में अनवील किया गया था. कोविड19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से Xtreme 160R को डिस्पैच करने में देरी हुई. Xtreme 160R के ‘फ्रंट डिस्क विद सिंगल चैनल एबीएस’ वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 99950 रुपये होगी. ‘डबल डिस्क विद सिंगल ​चैनल एबीएस’ वेरिएंट की कीमत 103500 रुपये होगी.

Xtreme 160R को पूरी तरह से हीरो मोटोकॉर्प के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ‘सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (CIT), जयपुर में डिजाइन व डेवलप किया गया है. Xtreme 160R 3 रंगों पर्ल सिल्वर व्हाइट, वाइब्रेंट ब्लू और स्पोर्ट्स रेड में उपलब्ध होगी.

बाइक में 160cc एयर कूल्ड, BS-VI इंजन है. साथ में XSens टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है. बाइक का इंजन 15 BHP पावर और जनरेट करता है. Xtreme 160R 4.7 सेकेंड्स में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है. Xtreme 160R के फ्रंट में 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है. ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में 276mm पेटल डिस्क और रियर में 220mm पेटल डिस्क ब्रेक हैं. बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 165mm है.

नई Xtreme 160R में फर्स्ट इन सेगमेंट ऑल LED पैकेज है. इसमें फुल एलईडी हैडलैंप और LED DRLs दिए गए हैं. हजार्ड स्विच के साथ इंडीकेटर्स भी LED हैं. रियर में H सिग्नेचर LED टेल लैंप है. बाइक में फुली डिजिटल LCD डिस्प्ले और फर्स्ट इन सेगमेंट साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर है.

