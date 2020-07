Hero XPulse 200 BS6 भारत में लॉन्च, 5000 रु बढ़ गई कीमत; जानें इंजन, पावर और बदलावों की डिटेल

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने XPulse 200 BS6 को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत लगभग 5000 रुपये बढ़कर 1.11 लाख रुपये हो गई है. BS4 XPulse 200 की कीमत 1.06 लाख रुपये थी. XPulse 200 BS6 5 रंगों व्हाइट, मैट ग्रीन, मैट ग्रे, स्पोर्ट्स रेड और पैंथर ब्लैक में उपलब्ध होगी. स्टाइलिंग की बात करें तो बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

Hero XPulse 200 BS6 में पुराने वर्जन की ही तरह LED हैडलाइट व टेल लाइट, ब्लूटूथ सपोर्टेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं. बाइक में 199cc इंजन सिंगल सिलिंडर सेटअप के साथ है. अब बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और ऑयल कूलर भी मिलेगा.

XPulse 200 BS6 का इंजन अब 17.8 hp पावर और 16.45Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. BS4 मॉडल में यह आउटपुट 18.1 hp और 17.1 Nm था. Hero XPulse 200 BS6 के फ्रंट में 21 इंच और रियर में 18 इंच ​व्हील्स हैं. बाइक का फ्यूल टैंक 13 लीटर क्षमता का है. Hero XPulse 200 BS6 के फ्रंट में कन्वेंशनल टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है. बाइक के फ्रंट में 276mm डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. बेहतर सेफ्टी व अधिक प्रभावी ब्रेकिंग के लिए सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) ​है.

Ford की नई स्कीम: कारों पर 6 माह तक EMI से छूट; इस तारीख तक उठा सकते हैं फायदा

Hero MotoCorp ने पिछले माह के आखिर से नई Xtreme 160R को डिस्पैच करना भी शुरू कर दिया. इस बाइक को फरवरी 2020 में जयपुर में हुए वर्ल्ड 2020 ईवेंट में अनवील किया गया था. कोविड19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से Xtreme 160R को डिस्पैच करने में देरी हुई. Xtreme 160R के ‘फ्रंट डिस्क विद सिंगल चैनल एबीएस’ वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 99950 रुपये और ‘डबल डिस्क विद सिंगल ​चैनल एबीएस’ वेरिएंट की कीमत 103500 रुपये रखी गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.