Hero Splendor+ XTEC भारत में लॉन्च, कीमत 72,900 रुपये, मिलेंगे कई बेहतरीन हाई-टेक फीचर्स

Hero Splendor+ XTEC: हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में अपनी सबसे अधिक बिकने वाली बाइक का नया वैरिएंट Hero Splendor+ XTEC लॉन्च किया है. इस नए वैरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. नई Hero Splendor+ XTEC वैरिएंट की कीमत भारत में 72,900 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह अब Splendor+ रेंज में सबसे बेहतर वैरिएंट है और इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ-साथ कई हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स Splendor+ XTEC को चार अलग-अलग कलर स्कीम में पेश किया गया है, जिसमें स्पार्कलिंग बीटा ब्लू, कैनवास ब्लैक, टॉर्नेडो ग्रे और पर्ल व्हाइट शामिल हैं.

इसके अलावा, बाइक में हेडलैंप के ऊपर स्थित एक एलईडी डीआरएल के साथ बॉडी पैनल पर नए ग्राफिक्स मिलते हैं.

इस 100cc कम्यूटर मोटरसाइकिल के बारे में जो दिलचस्प है वह है इसकी फीचर लिस्ट.

नए Hero Splendor+ XTEC में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यह SMS व कॉल अलर्ट, ट्विन ट्रिप मीटर और रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर सहित कई जानकारियां प्रदान करता है.

इसमें एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर भी दिया गया है. हालांकि, इसके मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, FI मोटर द्वारा संचालित है जो 7.9 hp और 8.05 Nm जनरेट करता है, जिसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का बयान लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए हीरो मोटोकॉर्प के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रंजीवजीत सिंह ने कहा, “हीरो स्प्लेंडर दशकों से एक ट्रेंड-सेटर रहा है. मोटरसाइकिल विश्वास, स्टाइल, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट फीचर के चलते कस्टमर्स को काफी पसंद आएगी. हमें यकीन है कि Hero Splendor+ XTEC टेक्नोलॉजी और विजुअल स्टाइल दोनों के मामले में एक बार फिर नया बेंचमार्क स्थापित करेगा.” (Shakti Nath Jha)

