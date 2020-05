Hero Splendor+ हुई महंगी, तीनों वेरिएंट की 750 रु बढ़ गई कीमत

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने अपनी Splendor+ बाइक की कीमत बढ़ा दी है. Hero Splendor+ BSVI को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. उस वक्त बाइक की एक्स शोरूम कीमत 59600 रुपये थी. अब बढ़ोत्तरी के बाद Splendor+ BSVI की कीमत 60350 रुपये हो गई है. Splendor+ तीन वेरिएंट- किक, सेल्फ और सेल्फ विद i3S में आती है. इन तीनों वेरिएंट की कीमत 750 रुपये बढ़ गई है.

तीनों वेरिएंट की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमत इस तरह है…

KICK START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 60,350 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 62,650 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI – i3s: 63,860 Rs

Hero Splendor+ में 97.2cc इंजन है, जो 8.02PS पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है. BSVI वर्जन में बाइक में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी है, जिसके फायदों में बेहतर इफीशिएंसी और लोअर एमिशन शामिल है. Splendor+ में फ्रंट डिस्क ब्रेक नहीं हैं, रियर में 130mm ड्रम ​ब्रेक सेटअप है. रियर ब्रेक IBS के जरिए फ्रंट से लिंक है.

लॉकडाउन 3.0 में मिली ढील के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने ऑथराइज्ड डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर समेत 1500 से ज्यादा टच प्वॉइंट्स से कामकाज शुरू कर दिया है. कंपनी ने बयान में कहा कि कस्टमर टच प्वॉइंट्स के फिर खुलने के बाद से लगभग 10000 बाइक और स्कूटर बिक चुके हैं. इन आउटलेट्स का कंपनी की डॉमेस्टिक रिटेल सेल्स में लगभग 30 फीसदी का योगदान है. हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स नेटवर्क में 6000 से ज्यादा टच प्वॉइंट्स शामिल हैं, जिसमें से लगभग 1000 डीलर्स, सर्विस सेंटर आदि हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.