Passion Pro, Maestro Edge 125 समेत Hero Motocorp के इन 5 टू-व्हीलर्स के दाम बढ़े, जानिए नई कीमतें

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने लॉकडाउन 3.0 में मिली ढील के बाद अपने ऑपरेशन फिर शुरू किए हैं. लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अपने कुछ टूव्हीलर्स के दाम भी बढ़ाए हैं. इनमें स्प्लेंडर प्लस BSVI, पैशन प्रो BSVI, HF डीलक्स बाइक्स और डेस्टिनी 125 व मैस्ट्रो ऐज स्कूटर शामिल हैं. इन टूव्हीलर्स की कीमतों में 1300 रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है.

कंपनी ने नई पैशन प्रो बाइक को 64990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. यह एक्स शोरूम कीमत इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए थी, जबकि फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67190 रुपये थी. अब यह कीमत बढ़कर ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए 65740 रुपये और डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 67940 रुपये हो गई है. पैशन प्रो BSVI में 110cc इंजन है. यह 9.02hp पावर और 9.79Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन के साथ i3S टेक्नोलॉजी है. गियरबॉक्स 4 स्पीड यूनिट है.

इस स्कूटर के दाम हीरो मोटोकॉर्प ने 1300 रुपये से भी ज्यादा बढ़ाए हैं. Maestro Edge 125 के ड्रम ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67950 रुपये से बढ़कर अब 69250 रुपये हो गई है. डिस्क ब्रेक वेरिएंट के दाम 70150 रुपये से बढ़कर 71450 रुपये हो गए हैं. Maestro Edge 125 में 125cc, BSVI, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. यह 9hp पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में i3S टेक्नोलॉजी भी है.

हीरो Destini 125 BSVI स्कूटर की बिक्री दो वेरिएंट LX और VX में होती है. इनकी कीमत क्रमश: 1000 और 1300 रुपये बढ़ी है. अब Destini 125 LX की एक्स शोरूम कीमत 65310 और VX की 68100 रुपये हो गई है. इस स्कूटर में 125cc इंजन है, जो 9hp पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी है.

हीरो HF Deluxe का BSVI मॉडल दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था. उस वक्त इसकी कीमत 55925 रुपये से शुरू थी. यह बाइक तीन वेरिएंट अलॉय व्हील, i3S और ब्लैक वेरिएंट में बिकती है. इन तीनों वेरिएंट की कीमतें अब बढ़कर क्रमश: 56675, 58000 और 56800 हो गई हें. यानी 1325 रुपये की बढ़ोत्तरी. HF Deluxe बाइक में 97.2cc स्लोपर इंजन है, जो 7.94 hp पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है. i3S टेक्नोलॉजी विकल्प के रूप में है.

Hero Splendor+ BSVI को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. उस वक्त बाइक की एक्स शोरूम कीमत 59600 रुपये थी. अब 750 रुपये की बढ़ोत्तरी के बाद Splendor+ BSVI की शुरुआती कीमत 60350 रुपये हो गई है. Splendor+ तीन वेरिएंट- किक, सेल्फ और सेल्फ विद i3S में आती है. तीनों वेरिएंट की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमत इस तरह है…

KICK START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 60,350 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI: 62,650 Rs

SELF START DRUM BRAKE ALLOY WHEEL – FI – i3s: 63,860 Rs

Hero Splendor+ में 97.2cc इंजन है, जो 8.02PS पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है. BSVI वर्जन में बाइक में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.