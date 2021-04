Hero MotoCorp भारत में लॉन्च करेगी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, ताइवान की कंपनी Gogoro के साथ किया समझौता

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के पोर्टफोलियो में करीब सबकुछ है. कंपनी के पास स्मॉल कैपेसिटी स्पोर्ट्सबाइक, ADVs आदि भी हैं. लेकिन, उसके पास इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है. इसकी वजह परिवार में एक समझौता है, जिसके तहत हीरो इलेक्ट्रिक केवल इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री करती है, जबकि मोटोकॉर्प के पास ICE वाहन हैं. हालांकि, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ तेजी से बढ़ रही है. हीरो मोटोकॉर्प अब ईवी के क्षेत्र में आ गई है.

कंपनी यह ताइवान की कंपनी Gogoro की मदद से करने जा रही है. इन दोनों के बीच समझौते से हीरो ब्रांड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर भारत में लॉन्च हो सकेंगे. और Gogoro की बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी से इसको सपोर्ट मिलेगा. ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर Gogoro की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इन्हें हीरो मोटोकॉर्प द्वारा विकसित और मार्केटिंग किया जाएगा. हीरो मोटोकॉर्प के पास भारत के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में से एक है.

हीरो मोटोकॉर्प की पहले प्रीमियम वाहन बनाने वाली कंपनी जैसे Erik Buell के साथ पार्टनरशिप रही हैं. हालांकि, इससे बाजार में कुछ ज्यादा नहीं आया. जैसे समझ आता है, Gogoro भारत में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के लिए आधारशिला रखेगी. इसके बाद, हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च कर सकती है. जयपुर में हीरो का हब लंबे समय से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रयोग कर रही है और उसने कई ऑटो एक्सपो में भी उन्हें दिखाया था.

Gogoro की अपने खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटरों और ई-मोटरसाइकिल की रेंज है. सभी पांच स्कूटरों में फंशनल डिजाइन हैं. हीरो मोटोकॉर्प Gogoro मकैनिकल का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन वह भारतीय बाजार के मुताबिक ही अपने खुद के स्कूटर डिजाइन करेगी. अच्छी बात यह है कि तीनों को ABS मिला है और यह केवल Vespa और Aprilia रेंज के ICE स्कूटर भारत में पेश करते हैं. कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ABS ऑप्शन के तौर पर पेश नहीं करता. इसलिए हीरो के प्रोडक्ट की अपनी खुद की USPs हो सकती हैं. बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ, एक ग्राहक किसी भी सेंटर जा सकता है. ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और खाली बैटरी के बदले कुछ मिनटों में पूरी चार्ज बैटरी को ले सकता है.

