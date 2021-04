Hero MotoCorp ने शुरू किया वर्चुअल शोरूम, ऑनलाइन खरीद सकेंगे ये 9 बाइक्स

कोरोना महामारी के चलते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू लगा हुआ है. इसके अलावा कोरोना दूसरी लहर की लहर अधिक संक्रामक है जिसके चलते जहां तक संभव हो, लोग घरों में ही रहने को ही प्रमुखता दे रहे हैं. ऐसी स्थिति में Hero MotoCorp ने वर्चुअल शोरूम की शुरुआत की है यानी कि दोपहिया वाहन घरीदने के लिए घर से बाहर निकलने की झंझट खत्म हो गई और ऑनलाइन ही बाइक्स खरीद सकेंगे. इसे virtualshowroom.heromotocorp.com पर एक्सेस किया जा सकता है.

इस समय ऑनलाइन नौ बाइक्स खरीदी जा सकती हैं जिसमें हीरो एक्सपल्स 200, एक्स्ट्रीम 200एस, एक्स्ट्रीम 160आर, प्लेजर प्लस, मैस्ट्रो ऐज 125, मैस्ट्रो ऐज 110, डेस्टिनी 125, स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्रो शामिल हैं.

ऑनलाइन अपनी पसंद की बाइक चुनकर महज 5 हजार रुपये में बुकिंग कर सकेंगे और शेष राशि सेलेक्टेड डीलरशिप को भुगतान करने होंगे. इसके जरिए अपनी बाइक या स्कूटर को कांफिगर भी कर सकेंगे और जो एक्सेसरीज चाहिए, उसे ऐड कर सकेंगे. ग्राहक चाहें तो बुकिंग प्रॉसेस में सहयोग के लिए डीलर से कॉलबैक के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. अपनी पसंद की बाइक चुनने के बाद राज्य व क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद एक्स-शोरूम प्राइस दिखाया जाएगा.

हीरो के प्रमुख (सेल्स एंड आफ्टरसेल्स) नवनीत चौहान ने कहा कि उनकी कंपनी लगातार लोगों के खरीदारी अनुभव को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है. सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और डिजिटल सेवी कस्टमर्स की जरूरतों के मुताबिक यह नई पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में महज कुछ क्लिक्स के जरिए बाइक्स को खरीदने की सुविधा लोगों के पास होनी चाहिए तो कंपनी ने यह शुरुआत की. वर्चुअल शोरूम आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइसेज पर भी उपलब्ध है.

