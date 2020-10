Hero MotoCorp करेगी भारत में Harley-Davidson बाइक्स की बिक्री, सर्विस और पार्ट्स की जरूरतों का भी रखेगी ध्यान

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) और अमेरिका की बाइक कंपनी हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson) ने भारतीय बाजार के लिए गठजोड़ की घोषणा की है. दोनों कंपनियों ने मंगलवार को संयुक्त बयान में कहा कि वितरण करार के तहत हीरो मोटोकॉर्प, हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों की बिक्री करेगी. इसके अलावा वह ब्रांड-विशिष्ट हार्ले-डेविडसन के डीलरों के नेटवर्क और हीरो के मौजूदा डीलरशिप नेटवर्क के जरिये कलपुर्जों, एक्सेसरीज, अन्य सामान व उपकरणों और परिधानों की बिक्री भी करेगी.

बयान में कहा गया है कि लाइसेंसिंग करार के तहत हीरो मोटोकॉर्प हार्ले-डेविडसन ब्रांड नाम से प्रीमियम मोटरसाइकिलों का विकास और बिक्री करेगी. इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, हार्ले बाइक्स के लिए सर्विस और पार्ट्स की जरूरतों का भी ध्यान रखेगी. यह हार्ले-डेविडसन की कारोबार में बदलाव की रणनीति के अनुरूप है. बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था दोनों कंपनियों और भारत में राइडर्स की दृष्टि से लाभदायक है. इससे हार्ले-डेविडसन का चर्चित ब्रांड और हीरो मोटोकॉर्प का मजबूत वितरण नेटवर्क और ग्राहक सेवा साथ आएंगे.

इस साल सितंबर में हार्ले-डेविडसन ने भारत में अपनी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग परिचालन को बंद करने की घोषणा की थी. हार्ले डेविडसन के इस कदम में 7.5 करोड़ डॉलर की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, 70 कर्मचारियों की छंटनी और बावल प्लांट को बंद किया जाना शामिल है. कंपनी भारत में गुरुग्राम में केवल एक बिक्री कार्यालय रखेगी. करीब एक दशक पहले कंपनी ने भारत में प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री शुरू की थी.

भारत को छोड़ना कंपनी की ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग गतिविधियों का हिस्सा है. 2020 की दूसरी तिमाही में हार्ले ने वर्कफोर्स में कटौती, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने जैसी रिस्ट्रक्चरिंग गतिविधियों की शुरुआत की थी. इसके परिणामस्वरूप हार्ले डेविडसन ने ग्लोबली लगभग 700 पदों को खत्म किया और लगभग 500 कर्मचारियों को निकाला.

