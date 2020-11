फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदे गए Hero MotoCorp के बाइक-स्कूटर, केवल 32 दिन में बिक गए 14 से ज्यादा टूव्हीलर

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने फेस्टिव सीजन के दौरान 14 लाख से अधिक टूव्हीलर्स की बिक्री की है. इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं. कंपनी ने बयान में कहा कि इस साल कोविड19 की वजह से पैदा हुई कई रुकावटों के बावजूद 32 दिन के त्योहारी सीजन में अच्छी रिटेल बिक्री हुई. नवरात्रि के पहले दिन से लेकर भाई दूज के एक दिन बाद तक कंपनी ने 2019 के फेस्टिव सीजन में हुई बिक्री के 98 फीसदी को कवर ​कर लिया.

हीरो मोटोकॉर्प का यह भी कहना है कि इस साल त्योहारी सीजन की बिक्री 2018 के त्योहारी सीजन में हुई बिक्री के मुकाबले 103 फीसदी रही. अच्छी फेस्टिव सेल्स से कंपनी को अपनी पोजिशन मजबूत करने में मदद मिलेगी.

हीरो मोटोकॉर्प के मुताबिक, फेस्टिव सीजन की अच्छी बिक्री अलग-अलग सेगमेंट में मौजूद इसके पॉपुलर मॉडल्स के अच्छे प्रदर्शन से हुई. इसमें 100cc Splendor+ और HF Deluxe, 125cc बाइक्स Glamour व Super Splendor और प्रीमियम सेगमेंट में Xtreme 160R व XPulse रेंज बाइक्स शामिल हैं.

कंपनी ने आगे कहा कि फेस्टिव सीजन में स्कूटर सेगमेंट में Destini और Pleasure को ग्राहकों कने वरीयता दी. इसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों मॉडल्स ने उच्च डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की. हीरो मोटोकॉर्प का यह भी कहना है कि अच्छी फेस्टिव सीजन सेल्स से डीलरशिप्स पर मौजूद वाहनों के स्टॉक को 4 सप्ताह से भी कम समय में घटाने में मदद मिली.

