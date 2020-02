Hero ने लॉन्च किए Glamour और Passion Pro के BS-VI वर्जन, Xtreme 160R की दिखाई झलक

Hero MotoCorp ने अपनी Glamour और Passion Pro के BS-VI मॉडल लॉन्च कर दिए हैं. यह लॉन्चिंग सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (CIT) जयपुर में हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई. इसके अलावा कंपनी ने नई BS-VI Xtreme 160R को भी शोकेस किया. 2020 Hero Glamour 125 के अपग्रेडेशन के बाद 19 फीसदी ज्यादा पावर जनरेट करने का दावा किया जा रहा है. इसके अलावा बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को भी बढ़ाया गया है.

नई BS-VI Glamour 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब रियल टाइम फ्यूल इफीशिएंसी को भी दर्शाएगा. यह बाइक 125cc, एयर कूल्ड, सिंगल सिलिंडर इंजन के साथ आती है. यह इंजन अब 10.7hp पावर और 10.6Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. नई हीरो ग्लैमर दो वेरिएंट में 4 रंगों में उपलब्ध होगी. ड्रम ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 68,900 रुपये और डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 72,400 रुपये रखी गई है.

अपडेटेड 2020 Passion Pro BS-VI में 110cc इंजन है. यह अब 9 फीसदी ज्यादा पावर यानी 9hp और 9.78Nm का 22 फीसदी ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है. यह बाइक भी दो वेरिएंट में 4 रंगों में उपलब्ध होगी. ड्रम ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 64,990 रुपये और डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67,190 रुपये है. इसके ग्राउंड क्लियरेंस में 9 फीसदी का इजाफा किया गया है. Passion Pro का मुकाबला Honda CD 110 और TVS Star City से है.

Suzuki ने लॉन्च किया Burgman Street का BS-VI वर्जन, 7900 रु बढ़ गई कीमत

हीरो ने ईवेंट में बिल्कुल नई 2020 Hero Xtreme 160R BS-VI को अनवील किया. Xtreme 160R, Xtreme Sports का रिप्लेसमेंट होगी और कंपनी को एक बार फिर 150/160cc सेगमेंट में एंट्री दिलाएगी. हीरो मोटोकॉर्प Xtreme 160R की लॉन्च डेट का एलान मार्च 2020 के आखिर में करेगी. Xtreme में मौजूद 160cc इंजन 15hp की पावर जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि बाइक केवल 4.7 सेकंड में 0-60kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. Xtreme 160R 3 रंगों और दो वेरिएंट में आएगी. इसकी टक्कर TVS Apache 160 और Bajaj Pulsar से रहेगी.

हीरो मोटोकॉर्प ने XPulse 200 Rally Kit को भी लॉन्च किया है. रैली किट में 250mm स्ट्रोक के साथ फुली एडजस्टेबल टेलिस्कोपिक फोर्क और 220mm स्ट्रोक के साथ फुली एडजस्टेबल 10 स्टेप रियर मोनो शॉक के साथ फुल फ्लैट बेंच सीट, हैंडलबार राइजर्स, 275mm का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, Maxxis के रैली ऑफ रोड टायर्स, एक्सटेंडेड गियर लीवर और ज्यादा लंबा साइड स्टैंड है शामिल रहेगा. XPulse 200 Rally Kit के लिए बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत के ऊपर 38000 रुपये अतिरिक्त रूप से चुकाने होंगे. कंपनी ने कहा है कि रैली किट चुनिंदा हीरो डीलरशिप्स पर अगले माह की शुरुआत से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.