अब घर बैठे मंगाइए Splendor, Maestro Edge जैसे टूव्हीलर, Hero Motocorp ने शुरू की eSHOP सर्विस

Hero MotoCorp ने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म eSHOP लॉन्च किया है. इसके जरिए अब आप घर बैठे ही हीरो की वेबसाइट से बाइक या स्कूटर खरीद सकेंगे और उसकी होम डिलीवरी पा सकेंगे. इस प्लेटफॉर्म पर खरीद से जुड़ी सभी सूचना और एक्शंस उपलब्ध हैं. हीरो मोटोकॉर्प की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर eSHOP विकल्प आ गया है, इस पर क्लिक करने पर आप सीधे ऑनलाइन बाइंग/बुकिंग चैनल पर पहुंच जाते हैं.

eSHOP पर टूव्हीलर का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, लाइव स्टॉक स्टेटस, इंस्टैंट डीलर इंटीमेशन, फाइनेंस विकल्प, ऑनलाइन डॉक्युमेंट सबमिशन, सेल्स ऑर्डर प्रिव्यू व कन्फर्मेशन, VIN अलोकेशन और डिलीवरी फीचर्स हैं.

eSHOP पर ग्राहक प्रॉडक्ट, वेरिएंट, कलर और शहर का चुनाव कर सकता है. इसके बाद अपनी सुविधानुसार डीलरशिप चुनकर पेमेंट करना होगा. पेमेंट के वक्त रिटेल फाइनेंस विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा. पेमेंट होने के बाद ग्राहक के पास यूनीक ओटीपी के साथ एक ई-रसीद आएगी. इसके बाद डीलर एक सेल्स असिस्टेंट असाइन करेगा, जो ग्राहक के सभी सवालों के जवाब देगा और आगे के स्टेप्स के लिए निर्देश देगा. बाकी स्टेप्स में कागजी कार्रवाई, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग और होम डिलीवरी विकल्प के साथ डिलीवरी प्रॉसेस शामिल है.

ऑर्डर क्रिएट होने पर ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, जिसमें एक लिंक दिया होगा. इस लिंक से ग्राहक डॉक्युमेंट अपलोडिंग सेक्शन में पहुंच जाएगा. वेरिफिकेशन के बाद सेल्स ऑर्डर का प्रिव्यू ग्राहक को भेजा जाएगा और इनवॉइस क्रिएट होगा. व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन डीलर करेगा और ग्राहक द्वारा चुने गए विकल्प के मुताबिक व्हीकल की डिलीवरी होगी. अगर ग्राहक होम डिलीवरी चुनता है तो उसे टूव्हीलर घर पहुंचाया जाएगा. डिलीवरी के वक्त RTO द्वारा मांगे जाने वाले ग्राहक के साइन किए हुए कुछ फिजिकल डॉक्युमेंट ग्राहक से लिए जाएंगे.

इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने कई डिजिटल आफ्टरसेल्स सर्विसेज भी लॉन्च की हैं, जिनमें एक्नॉलेजमेंट ​रसीद के साथ डिजिटल सर्विस जॉब कार्ड, ऐप बेस्ड सर्विस बुकिंग और वर्कशॉप ऑपरेशंस के बढ़े हुए घंटे शामिल हैं. ग्राहक हीरो मोटोकॉर्प मोबाइल ऐप के जरिए निकटतम वर्कशॉप से सर्विस अपॉइंटमेंट प्रीबुक कर सकता है. वर्कशॉप्स पर किसी भी तरह के पेपरवर्क के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचने के लिए ग्राहक अपना डिजिटल सर्विस जॉब कार्ड जनरेट कर सकता है और डिजिटल एक्नॉलेजमेंट पा सकता है.

Story By: Pradeep Shah

