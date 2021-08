Hero MotoCorp E-Scooter: हीरो मोटोकॉर्प के ई-स्कूटर की देखिए पहली झलक, कंपनी की अब तक की सभी बाइक्स से बिलकुल अलग है लुक

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) भारत में अपनी 10वीं सालगिरह मना रही है और उसने एक मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहली बार अपने ई-स्कूटर की झलक दिखाई है. इस स्कूटर को 2021 के आखिर या 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल ने 10वीं सालगिरह के मौके पर कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर योजना बताई है.

मुंजाल ने Gogoro Inc के फाउंडर और सीईओ Harace Luke के साथ बातचीत की. हीरो इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को लॉन्च करेगी, जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. Gogoro इंक ताइवान में आधारित प्रतिष्ठित ईवी मैन्युफैक्चरर है. 10वीं सालगिरह के मौके पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इस पर हीरो मोटोकॉर्प का CIT (सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) काम कर रहा है.

इससे पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Maestro Edge का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा. लेकिन अब इसकी झलक ने इन अनुमानों को गलत ठहराया है. वीडियो में दिखा स्कूटर उत्पादन के लिए तैयार दिखता है और इसे इस साल के आखिर या 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना चाहिए. यह हीरो के किसी भी पहले प्रोडक्ट से अलग लगता है.

इस साल अप्रैल में, हीरो मोटोकॉर्प और Gogoro ने समझौते का एलान किया था, जिसके तहत भारत में Gogoro का बैटरी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा. दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास पर काम करेंगे और हीरो ब्रांड और Gogoro नेटवर्क के वाहनों को बाजार में लाएंगे.

