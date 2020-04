Hero Motocorp ने तैयार की मोटरसाइकिल एंबुलेंस, फर्स्ट एड से लेकर ऑक्सीजन तक का इंतजाम

कोविड19 (COVID19) लॉकडाउन की वजह से भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसके बावजूद ऑटो कंपनियां आगे आ रही हैं और महामारी के इस दौर में अपनी ओर से हरसंभव मदद कर रही हैं. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने मोटरसाइकिल एंबुलेंस तैयार की हैं.

कंपनी ने बयान में कहा है कि ये यूनीक और यूटिलिटेरियन मोबाइल एंबुलेंस ग्रामीण और देहाती इलाकों में मरीजों तक पहुंचने और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने में काफी उपयोगी हैं. हीरो मोटोकॉर्प ने ऐसी 60 फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोबाइल एंबुलेंस अथॉरिटीज को डोनेट करने की घोषणा की है.

Hero MotoCorp की ये मोटरसाइकिल एंबुलेंस कस्टम बिल्ट हैं. इन्हें तैयार करने के लिए हीरो की 150cc और इससे ज्यादा के इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स पर कई एक्सेसरीज फिट की गई हैं. हीरो मोटोकॉर्प मोबाइल एंबुलेंस में लेटने/सोने तक की व्यवस्था है. साथ में सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे फर्स्ट ऐड किट, ऑक्सीजन सिलिंडर, सायरन, फायर एक्सटिंग्विशर आदि मौजूद हैं. कंपनी का कहना है कि ये मोबाइल एंबुलेंस पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अथॉरिटीज को सौंपी जाएंगी.

इससे पहले हीरो ग्रुप कोविड19 से जंग में भारत की मदद करने के​ लिए 100 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जता चुका है. ग्रुप ने इसमें से आधी धनराशि पीएम केयर्स फंड में दान की और बाकी की राशि अन्य राहत प्रयासों में खर्च की. इसके अलावा हीरो ग्रुप द्वारा धरूहेरा, हरियाणा में BML Munjal यूनिवर्सिटी भी चलाता है. ग्रुप ने इसके 2000 बेड वाले हॉस्टल को आइसोलेशन व ट्रीटमेंट वार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को पेशकश की है. कंपनी डेली वेज वर्कर्स, फंसे हुए लेबरर्स और बेघर परिवारों को रोज दिल्ली-NCR, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में के कई इलाकों में खाना भी वितरित कर रही है

