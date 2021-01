Hero MotoCorp ने पार किया 10 करोड़ यूनिट के प्रॉडक्शन का आंकड़ा, 6 सेलिब्रेशन एडिशन किए पेश

देश की सबसे बड़ी टूव्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने गुरुवार को क्यूमुलेटिव प्रॉडक्शन में 10 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया. यानी कंपनी अब तक बाइक और स्कूटर दोनों मिलाकर 10 करोड़ टूव्हीलर्स बना चुकी है. हीरो मोटोकॉर्प यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली ऑटोमोटिव कंपनी है.

हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उसकी 10 करोड़वीं यूनिट एक एक्सट्रीम 160आर बाइक है, जिसे हरिद्वार स्थित मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में तैयार किया गया. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह नये बाजारों में प्रवेश के साथ वैश्विक विस्तार जारी रखेगी और अगले पांच वर्षों में हर साल दस से ज्यादा उत्पाद पेश करेगी, जिनमें प्रीमियम मोटरसाइकलों की एक सीरीज शामिल है. इनमें नए वेरिएंट, ब्रांड न्यू मॉडल आर अपग्रेडेड मॉडल शामिल होंगे.

कंपनी ने 1984 में अपनी स्थापना के बाद 1994 में 10 लाख गाड़ियों का आंकड़ा पार किया. इसके बाद 2013 में पांच करोड़ और 2017 में 7.5 करोड़ यूनिट्स के प्रॉडक्शन आंकड़ा पार किया. हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल ने कहा कि कंपनी ने पांच करोड़ से 10 करोड़ गाड़ियों का आंकड़ा सिर्फ सात साल में छुआ. आगे कहा कि यह उपलब्धि भारत में मौजूद क्षमताओं और हीरो की ब्रांड अपील की भी पुष्टि करती है. हम भारत में उत्पाद बना रहे हैं और दुनिया के लिए बना रहे हैं.

इस मौके पर मुंजाल ने गुरूग्राम स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में छह स्पेशल एडिशन वाले मॉडलों की पेशकश की. ये सेलिब्रेशन एडिशंस Splendor+, Xtreme 160R, Passion Pro, Glamour बाइक्स और Destini 125, Maestro Edge 110 स्कूटर्स के हैं. इनकी बिक्री फरवरी से शुरू होगी. सेलिब्रेशन एडिशंस को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मौजूदगी में अनवील किया गया. सभी 6 सेलिब्रेशन एडिशंस पर शाहरुख खान के सिग्नेचर हैं.

हीरो मोटोकॉर्प भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण व मध्य अमेरिका के 40 से अधिक देशों में प्रॉडक्ट्स की बिक्री करती है. इसके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें से 6 भारत में, एक कोलंबिया में और एक बांग्लादेश में है.

Input: PTI

