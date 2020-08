Hero HF Deluxe, Pleasure+ और Destini 125 के बढ़े दाम, चेक करें नई कीमतें

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने अपने तीन टूव्हीलर्स के दाम में बढ़ोत्तरी की है. ये टूव्हीलर HF Deluxe बाइक और Pleasure+ व Destini 125 स्कूटर हैं. इनके दाम में 1950 रुपये तक की बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि टूव्हीलर की कीमतें बढ़ाए जाने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है. अगर आप हीरो के इन तीन टूव्हीलर्स में से किसी को खरीदना चाहते हैं तो पहले इनकी नई एक्स शोरूम कीमतें जान लेना बेहतर है.

इस स्कूटर के दाम 500 रुपये बढ़े हैं. अब इसके बेस स्टील व्हील वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 56100 रुपये हो गई है, वहीं अलॉय व्हील ट्रिम की कीमत 58100 रुपये हो गई है. BS6 Hero Pleasure+ में 110cc, एयर कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 8 hp पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

हीरो Destini 125 स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत बढ़कर स्टील व्हील वेरिएंट के लिए 67200 रुपये और अलॉय व्हील वर्जन के लिए 70050 रुपये हो गई है. यह पहले के मुकाबले क्रमश: 1890 और 1950 रुपये ज्यादा है. Destini 125 स्कूटर में 124cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है. यह 9hp पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

हीरो HF Deluxe बाइक की कीमतों में 1200 रुपये की वृद्धि हुई है. अब इस बाइक के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 48000 रुपये से शुरू है. अलॉय व्हील वर्जन की कीमत 49000 रुपये हो गई है, वहीं सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील वर्जन के दाम बढ़कर 57175 रुपये हो गए हैं. HF Deluxe ऑल ब्लैक वेरिएंट की कीमत 57300 रुपये हो चुकी है, वहीं i3S टेक्नोलॉजी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 58500 रुपये हो गई है. Hero HF Deluxe में 7.94hp पावर और 8.34Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला 97.2cc, सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. साथ में 4-स्पीड गियरबॉक्स है. बाइक की फ्यूल इफीशिएंसी 73kmpl तक है.

