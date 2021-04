Hero Glamour BS6 Review: हीरो ग्लैमर का बीएस6 वर्जन; 5 गियर वाली बाइक की क्या है खासियत? हर सवाल के जवाब

Hero Glamour BS6 Review: दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो की नई बाइक Hero Glamour BS6 बहुत पॉपुलर है. 125सीसी की बाइक्स में हीरो ग्लैमर लंबे समय तक सबसे अधिक बिकने वाली बाइक्स में शुमार रही है और अब इसके बीएस6 वर्जन की मांग बनी हुई है. हालांकि इसके इंजन की लांग टर्म रिलायबिलिटी, गियरबॉक्स और अन्य चीजों को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं. इन सभी सवालों के जवाब के लिए एक्सप्रेस की टीम ने इसका फुल रोड टेस्ट किया और उठने वाले सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की.

Hero Glamour BS6 में 5-स्पीड गियरबॉक्स है जो कि इस सेग्मेंट में तेजी से पॉपुलर है. इसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी Honda SP125 भी 5-स्पीड गियरबॉक्स ऑफर कर रही है. कई लोगों की शिकायत है कि गियरबॉक्स और क्लच पूरी तरह स्मूथ नहीं है लेकिन एक्सप्रेस ने इसकी टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं पाया. इस बाइक के गियर को जल्दी-जल्दी नहीं लगाया जा सकता है. जो लोग ग्लैमर खरीदते हैं, वे आमतौर पर रेसर नहीं होते या बनने की कोशिश नहीं करते हैं. सामान्य प्रयोग में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि गियर स्मूथ न हो.

हीरो ग्लैमर बीएस6 की इंजन रिलायबिलिटी पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसके लिए कम से कम 3-4 साल तक टेस्टिंग जरूरी है. हालांकि अभी तक की टेस्टिंग में इसके ओवरहीट, तेल लीक होने या इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई. 70 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार मैकेनिकली सही नहीं है. इसके अलावा माइलेज की बात करें यह बाइक एक घंटे में हाइवेज पर 74 किमी जाती है.

इसकी टेस्टिंग के लिए बाइक के विंडस्क्रीन पर GoPro लगाया गया. 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक किमी से कम दूरी तक बाइक चलाया गया और गोप्रो अपने स्थान से थोड़ा खिसक गया. यह वाइब्रेशन की वजह हुआ. धीमी चाल से चलने पर यह वाइब्रेशन राइडर को नहीं महसूस होगा और 70 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने के बाद यह राइडर्स को महसूस होगा. इस वाइब्रेशन को हैंडलबार और फ्यूल टैंक के जरिए महसूस किया जा सकता है. इसके अलावा फूटपेग्स के जरिए भी वाइब्रेशन को हल्का महसूस किया जा सकता है.

बाइक की सीट न सिर्फ चौड़ी है बल्कि आरामदायक है. फूटपेग्स और हैंडलबार्स कम्यूटर फैशन में हैं. 180मिमी ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है और स्पीडब्रेकर्स पर कोई समस्या नहीं होती है लेकिन राइड क्वालिटी आसान नहीं हुई है. ट्रैफिक में बाइक को संभालना आसान है क्योंकि इसका कर्ब वेट 122 किग्रा ही है और इसमें मिरर चौड़ा है. इसके अलावा राइडर्स आसानी से टैक्स को पकड़ सकते हैं चाहे वे लंबे हों या नहीं.

अधिकतर लोगों की शिकायत है कि इस बाइक में i3S टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है. हालांकि पिछले एक साल में टेस्टिंग के दौरान पिछले एक महीने में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि आई3एस ने इंजन को रिस्टार्ट नहीं किया. इंजन को स्टार्ट करने के लिए आई3एस को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और अगर यह कम है तो इंजन को किक या इलेक्ट्रिक स्टार्टर के जरिए स्टार्ट करना होगा. ऑटोसेल विज्ञापन के मुताबिक ही बेहतर काम कर रहा है.

ग्लैमर के सबसे बेहतरीन फीचर की बात की जाए तो यह इसका माइलेज है. बाइक 74 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे रही है. अन्य पैरामीटर्स की बात करें तो SP125 और Bajaj Pulsar 125 ग्लैमर से बेहतर हैं. हालांकि अगर ग्लैमर लेने की सोच रहे हैं तो डिस्क ब्रेक वैरिएंट लेना बेहतर होगा क्योंकि इसके जरिए बाइक की सेफ्टी बढ़ी है.

