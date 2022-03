Hero Destini 125 XTEC स्कूटर लॉन्च, 69,900 रुपये शुरुआती कीमत, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

नई Destini 125 की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है. वहीं, इसके रेंज-टॉपिंग XTEC वेरिएंट की कीमत 79,990 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी गई है.

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई Destini 125 XTEC स्कूटर को लॉन्च किया है.

Hero Destini 125 XTEC: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई Destini 125 XTEC स्कूटर को लॉन्च किया है. नई Destini 125 की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है. वहीं, इसके रेंज-टॉपिंग XTEC वेरिएंट की कीमत 79,990 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी गई है. Hero Destini 125 XTEC में कई बेहतरीन फीचर्स और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट मिलते हैं. उदाहरण के लिए, इस गियरलेस स्कूटर को अब नए Nexus Blue शेड में पेश किया गया है. BMW G 310 R और G 310 GS बाइक्स के बढ़े दाम, चेक करें नई प्राइस लिस्ट मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स इसके अलावा, इस स्कूटर को अन्य रंगों जैसे Matte Black, Pearl Silver White, Nobel Red, Panther Black, Chestnut Brown और Matte Ray Silver में भी खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, इसमें रियर-व्यू मिरर पर क्रोम एक्सेंट, मफलर प्रोटेक्टर, हेडलैंप सराउंड और हैंडलबार भी मिलते हैं. कुछ अन्य अपडेट्स में एक बैकरेस्ट, एक ऑल-एलईडी हेडलैंप, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नया सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. 2022 Renault Kiger: रेनॉल्ट काइगर का अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत और फीचर्स समेत पूरी डिटेल इंजन और अन्य डिटेल नई Hero Destini 125 XTEC में वही 124.6cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो Destini के स्टैंडर्ड वेरिएंट में है. यह 9 hp का पावर और 10.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे CVT से जोड़ा गया है. लॉन्चिंग के मौके पर टिप्पणी करते हुए, हीरो मोटोकॉर्प के स्ट्रैटेजी और ग्लोबल प्रोडक्ट प्लानिंग के हेड, मालो ले मैसन ने कहा, “Destini XTEC में एक क्रोम स्ट्रिप, स्पीडोमीटर आर्टवर्क, उभरा हुआ बैकरेस्ट दिया गया है. साथ ही इसके नए एलईडी हेडलैम्प और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जैसे फीचर्स भी हैं. अगर आप एक ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो स्मार्ट हो, तो डेस्टिनी 125 XTEC एडिशन आपके लिए है.” (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.