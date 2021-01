सेकंड हैंड बाइक/स्कूटर खरीदने से पहले ध्यान रखें ये टिप्स, फायदे का रहेगा सौदा

भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा यूज्ड टू-व्हीलर्स यानी सेकंड हैंड स्कूटर या बाइक का मार्केट है. कई लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और आवागमन के लिए पहली बार सेकेंड हैंड टू-व्हीलर खरीदते हैं. कोरोना महामारी के इस दौर में अब गांव, कस्बों और छोटे शहरों में भी लोग अपने निजी वाहन से चलना बेहतर समझ रहे हैं. यानी, सुरक्षित सफर के लिए लोगों का ध्यान निजी स्कूटर या बाइक की तरफ बढ़ा हैं. जिसके चलते यूज्ड टू-व्हीलर्स की भी मांग में बढ़ोतरी हुई है.

यदि आपके पास नई स्कूटर या बाइक खरीदने पर ज्यादा खर्च करने से बचना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड हैंड टू-व्हीलर एक अच्छा विकल्प है. इससे आप पैसे बचाने के साथ-साथ निजी वाहन का भी सपना पूरा कर लेंगे. आमतौर पर सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर खरीदते समय थोड़ी बहुत लापरवाही या अनदेखी आने वाले समय में ज्यादा नुकसान करा देती है. इसलिए जब भी आप यूज्ड टू-व्हीलर्स लेने का प्लान करें, आपको कुछ चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए.

जब भी आप सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान करें, मार्केट के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए. जिस मॉडल को आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे सबकुछ पता करें. आप गाड़ी किस मकसद से खरीद रहे हैं, इसे ध्यान में रखें. बाइक या स्कूटर का माइलेज या अन्य डिजाइन फीचर्स ओनर को पहले सही पता रहते हैं. इसलिए सभी विकल्पों की अच्छी तरह पड़ताल कर लें. जिससे आप जालसाज विक्रेताओं से बचे रहेंगे. विभिन्न रीसेलर्स अलग-अलग कीमत बताते हैं. अमूमन सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर की कीमत उसके मैन्युफैक्चरिंग साल और इस्तेमाल के आधार पर तय की जाती है.

सेकंड हैंड वाहनों के लिए हमेशा एक भरोसेमंद सेलर्स की तलाश करनी चाहिए. आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्राइवेट खरीददारों को सेकंड हैंड वाहन खरीदने और वाहन बेचने की सुविधा उपलब्ध है. एक प्रतिष्ठित ब्रांड हमेशा कंज्यूमर्स को न सिर्फ शुरू से अंत तक की पूरी सर्विस बल्कि ऑटो एस्कपर्ट्स द्वारा सर्विसिंग, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, छह महीने की फ्री वारंटी, सुनिश्चित बाईबैक वेल्यू और अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है. अपने लिए सबसे अच्छी बाइक चुनने का सबसे अच्छा तरीका विभिन्न बाइक्स का ट्रायल लेकर अपनी जरूरतों के हिसाब से उनके फीचर्स का वैल्यूएशन करना है.

ये भी पढ़ें…2021 में Ducati लॉन्च करेगी 12 बाइक्स; Scrambler Icon की बुकिंग शुरू

ध्यान रखें जो दिख रहा है, वह गलत भी हो सकता है. इसलिए यूज्ड टू-व्हीलर खरीदते समय सबसे जरूरी बात उसकी जांच करना है. विस्तृत जांच पड़ताल के बिना आप कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें नहीं जान पाते हैं, मसलन क्या बाइक की देखभाल सही से की गई हैं, दिखने वाले स्क्रैच आदि. स्थानीय डीलर से वाहन खरीदते समय वाहन का निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है. ऑनलाइन पोर्टल्स आपको 120 से ज्यादा चेकपॉइंट्स के साथ-साथ एक्सपर्ट की राय लेने की भी सुविधा देते हैं, जिससे यहां खरीददारी ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है.

बावजूद इसके एक यूज्ड टू-व्हीलर खरीदते समय दो महत्वपूर्ण जांच जरूर करनी चाहिए. चाहे आप डील लोकल डीलर से कर रहे हों या ऑनलाइन पोर्टल्स पर.

मैकेनिकल जांच से संतुष्ट होने के बाद वाहन के कागजों की जांच करें. इसके बाद ही रुपये दें.

अपने मूल्यांकन तथा विशेषज्ञ की राय, दोनों के आधार पर अंतिम कीमत पर मोलभाव किया जा सकता है. यदि आप किसी प्रतिष्ठित ब्रांड से यूज्ड टू-व्हीलर खरीद रहे हैं तो आपको त्योहारों पर मिलने वाली छूट पहले ही मिल जाएगी. इसके अलावा आप नियमित रूप से मिलने वाली छूट का भी फायदा उठा सकते हैं. रही भुगतान की बात तो आप ईएमआई की सुविधा उठाकर कोई भी बाइक खरीद सकते हैं. ध्यान रखें वाहन से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही आपको कागजी कर्रवाई और भुगतान करना चाहिए.

Article: शशिधर नंदीगम, संस्थापक और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर (सीएफओ), क्रेडआर

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.