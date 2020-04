Harley-Davidson की Low Rider S बाइक भारत में लॉन्च, 14.69 लाख रु है कीमत; जानें इंजन और पावर की डिटेल

हार्ले डेविडसन इंडिया ने अपनी नई Softail बाइक Low Rider S को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 14.69 लाख रुपये है. यह कीमत Vivid Black कलर ऑप्शन के लिए है. इसके अलावा Barracuda Silver कलर ऑप्शन भी है लेकिन इसकी कीमत सामने नहीं आई है.

Harley-Davidson India ने Low Rider S को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है. कंपनी ने हाल ही में Low Rider को भारत में लॉन्च किया था. Low Rider S बाइक अपने स्टैंडर्ड वर्जन से इस मामले में अलग है कि इसमें ऑल ब्लैक थीम दी गई है. हालांकि इसमें भी एग्जॉस्ट टिप्स व इंजन फिन्स जैसी कुछ जगहों पर क्रोम का इस्तेमाल हुआ है.

Low Rider S की स्टाइल West Coast कस्टम बाइक्स से ली गई है. इसलिए Low Rider S में भी सिंगल सीट और वाइड हैंडलबार हैं. Low Rider S में 1,745cc Milwaukee-Eight 114 इंजन है. यह 5,020 rpm पर 85 bhp पावर और 3,000 rpm पर 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है.

नई 2020 Harley-Davidson Low Rider की एक्स शोरूम कीमत 13.75 लाख रुपये रखी गई है. इसके पुराने मॉडल की कीमत 13.59 लाख रुपये थी. नई Low Rider में भी Softail frame और टैंक माउंटेड गॉज हैं. इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4 इंच एनालॉग टेकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडीकेटर, फ्यूल लेवल, रेंज रीडआउट और क्लॉक है.

हार्ले डेविडसन भारत में 2020 Fat Boy को भी लॉन्च कर चुकी है. इसे दो वेरिएंट में लाया गया है. एक वेरिएंट Milwaukee-Eight 107 इंजन के साथ है और उसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 18.25 लाख रुपये है. वहीं दूसरा वेरिएंट Milwaukee-Eight 114 इंजन वाला है, जिसकी कीमत Rs 20.10 लाख रुपये है. Milwaukee-Eight 107 इंजन 1,745cc यूनिट है और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Milwaukee-Eight 114 इंजन 1,868cc यूनिट है, जो 156 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

