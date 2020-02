सस्ती हो सकती हैं Harley-Davidson बाइक्स! सरकार के इस एग्रीमेंट के फाइनल होने की है देर

हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) जैसी बिग बाइक्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही हार्ले डेविडसन बाइक्स की कीमतों में बड़ी कटौती की संभावना है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत हार्ले डेविडसन बाइक्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर राजी हो गया है. इनके लिए एक अलग टैरिफ क्लासिफिकेशन तैयार किया जाएगा.

यह प्रस्ताव अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता का हिस्सा है. अभी बिग बाइक्स की कंप्लीटली बिल्ट अप (CBU) यूनिट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 फीसदी है. पहले यह 100 फीसदी थी. अब इसमें और कमी आने की उम्मीद है, जिससे बिग CBU बाइक्स के दाम में गिरावट आ सकती है.

अगर यह प्रस्ताव प्रभाव में आता है तो अन्य कंपनियों जैसे होंडा और इंडियन मोटरसाइकिल की हाई डिस्प्लेसमेंट CBU मोटरसाइकिल्स भी स्पेशल टैरिफ क्लासिफिकेशन के तहत आएंगी और उनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी. आगे चलकर सरकार कम इंजन पावर वाली CBU बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर भी विचार कर सकती है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि इस मामले पर अमेरिका और भारत के बीच बातचीत चल रही है लेकिन इस पर अंतिम फैसला कब आएगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

वहीं हार्ले डेविडसन एक छोटी 350cc इंजन मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. इससे कंपनी को भारत के 350cc बाइक सेगमेंट में एंट्री करने में मदद मिलेगी, जिस पर रॉयल एनफील्ड का वर्चस्व है. HD338 नाम से हार्ले डेविडसन की यह बाइक चीन में जून 2020 में डेब्यू करेगी. उसके बाद इसे भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में 2020 के आखिर या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. अभी भारत में हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक Street 750 है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 5.34 लाख रुपये है.

