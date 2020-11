इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना होगा आसान, 69000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने की तैयारी

सरकार देश के करीब 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना बना रही है. इसके पीछे सरकार का मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहन देना है. यह बात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही है. गडकरी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें इन वाहनों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी पर लाना, इलेक्ट्रिक टूव्हीलर व थ्री व्हीलर की बैटरी कॉस्ट को व्हीकल कॉस्ट से अलग रखने की अनुमति दिया जाना शामिल है.

मंत्री के मुताबिक, बैटरी चार्जिंग इकोसिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए सरकार योजना बना रही है कि देश के लगभग 69 हजार पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क स्थापित किया जाए ताकि लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में और आगे बढ़ें.

यह कहते हुए कि भारत एक वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है, गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से फ्लेक्स इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने को कहा. इन इंजनों की खासियत होती है कि इनमें ईंधन के रूप में पेट्रोल या एथेनॉल/सीएनजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. गडकरी ने आगे कहा कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री ने विभिन्न डिजाइन व मॉडल विकसित करने, रिसर्च व डेवलपमेंट, बड़ा बाजार, स्थिर सरकारी फ्रेमवर्क और ब्राइट व यंग इंजीनियरिंग माइंड्स के मामले में काफी प्रगति की है. भारत दुनिया में टूव्हीलर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.