कार कंपनियों ने पकड़ी रफ्तार! Maruti की बिक्री 20% बढ़ी, Tata Motors, Toyota की सेल्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ

December 2020 Car sales: साल 2020 का आखिरी महीना कार कंपनियों के लिए राहत की खबर दे गया. दिसंबर 2020 में कार बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि धीरे-धीरे कंपनियां रफ्तार पकड़ रही हैं. दिसंबर के दौरान देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की सेल्स दिसंबर में 20.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, टाटा मोटर्स की बिक्री दिसंबर में 21 फीसदी बढ़ी है. MG Motor की सेल्स में 33 फीसदी और Toyota की सेल्स में 14 फीसदी का इजाफा हुआ.

कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी ऑटो सेल्स के आंकड़ों के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री दिसंबर में 20.2 फीसदी बढ़कर 1,60,226 हो गई. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में 1,33,296 कारें बेची थीं. कंपनी ने बताया कि घरेलू बिक्री दिसंबर 2020 में 17.8 फीसदी बढ़कर 1,46,480 हो गई. 2019 दिसंबर में यह आंकड़ा 1,24,375 यूनिट रहा था.

कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, दिसंबर 2020 में ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री में 4.4 फीसदी बढ़कर 24,927 हो गई. इससे पिछले साल की समान अवधि में यह ​आंकड़ा 23,883 था. इसी तरह स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे कॉम्पैक्ट वाहनों की बिक्री 18.2 फीसदी बढ़कर 77,641 हो गई. हालांकि, मिड साइज सेडान सियाज की बिक्री दिसंबर 2020 में 28.9 फीसदी घटकर 1,270 इकाई रह गई. वहीं, विटारा ब्रेजा, एसक्रॉस और अर्टिगा जैसे यूटिलि​टी व्हीकल् की बिक्री 8 फीसदी उछलकर 25,701 हो गई, जो दिसंबर 2019 में 23,808 थी.

टाटा मोटर्स की घरेलू बाजार में कुल वाहन बिक्री दिसंबर में 21 फीसदी बढ़कर 53,430 वाहनों की रही. टाटा मोटर्स ने एक नियामकीय सूचना में बीएसई को बताया कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने घरेलू बाजार में 44,254 वाहन बेचे थे. सूचना में कहा गया है कि घरेलू यात्री वाहन (पीवी) की बिक्री पिछले महीने 23,545 इकाइयों की रही जो संख्या दिसंबर 2019 में 12,785 इकाई थी.

यह पिछले साल के मुकाबले 84 फीसदी ज्यादा बिक्री को दर्शाता है. टाटा मोटर्स के यात्री वाहन व्यवसाय इकाई के अध्यक्ष, शैलेश चंद्र ने कहा कि वित्तवर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में पीवी इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रहा है जिसका कारण मांग का बढ़ना, त्योहारों के मौसम का होना और व्यक्तिगत यात्रा की ओर लोगों का ध्यान बढ़ना है.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) के अनुसार, दिसंबर 2020 में कंपनी की घरेलू बिक्री में 14 फीसदी बढ़कर 7,487 हो गई. पिछले साल की समान अवधि में यह 6,544 थी. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन सोनी ने कहा, ‘साल के खत्म होने के साथ ही हमें खुशी है कि दिसंबर 2020 में उसके वाहनों की बिक्री में इससे पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई.’ उनका कहना है कि डीलरों के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं और खुदरा बिक्री (ग्राहकों को बिक्री) भी बहुत उत्साहजनक है.

एमजी मोटर इंडिया के अनुसार, दिसंबर 2020 में उसकी बिक्री 33 फीसदी बढ़कर 4,010 हो गई, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि में 3,021 इकाई थी. कंपनी ने पिछले महीने 3,430 हेक्टर, 458 ग्लोस्टर और 122 जेडएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री कीण्कं पनी ने बताया कि जनवरी के पहले 10 दिन उसका हलोल, गुजरात स्थिति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सालाना रखरखाव के चलते बंद रहेगा. इसके चलते इस महीने कंपनी का प्रोडक्टशन प्रभावित रहेगा.

