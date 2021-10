Best Mileage Diesel Cars in 2021: तेल के आसमान छूते दाम से चाहिए राहत, तो 10 सबसे ज्यादा माइलेज़ वाली डीज़ल कारों पर डालिए एक नज़र

Top 10 Diesel Cars in 2021: देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे लोग जो रोजाना कार से ऑफिस जाते हैं या कहीं भी आने-जाने के लिए ज्यादातर कार का इस्तेमाल करते हैं, उनका खर्चा काफी बढ़ गया है. त्योहारी सीजन में लोग ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसकी माइलेज अच्छी हो, ताकि उनके जेब का बोझ कुछ कम हो. बीएस-6 नियम लागू होने के बाद कई कार निर्माता कंपनियों ने डीजल इंजन से दूरियां बना ली हैं. यही वजह है कि अब देश में कुछ ही किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. अगर आप भी एक डीजल इंजन वाली कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी मदद के लिए हमने यहां ऐसी कारों की एक लिस्ट दी है. इस लिस्ट में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों को शामिल किया गया है.

10 लाख रुपये से कम की फ्यूल एफिशिएंट डीजल कारों की हमारी लिस्ट में पहली कार Hyundai Grand i10 Nios है. Grand i10 Nios के एंट्री-लेवल डीजल वैरिएंट की कीमत 7.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. इसमें 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड ऑयल बर्नर है. दावा है कि इस कार का डीजल वैरिएंट 26.20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है.

Tata Altroz ​​को तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिसमें 1.5L टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन भी शामिल है. इसका माइलेज 25.11 किलोमीटर प्रति लीटर है. Altroz के डीजल वैरिएंट की कीमत 7.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. यह आज भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती डीजल कार है. हालांकि, कंपनी अल्ट्रोज़ को फिलहाल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश नहीं कर रही है.

Hyundai i20 प्रीमियम हैचबैक स्पेस में सबसे नई एंट्री है. यह अपने सेगमेंट की चुनिंदा कारों में से एक है जो डीजल इंजन के साथ आती है. दावा है कि यह कार 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. i20 के एंट्री-लेवल डीजल वेरिएंट की कीमत 8.21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Hyundai Aura में भी Grand i10 Nios की तरह 1.2L ऑयल बर्नर मिलता है. दावा है कि यह गाड़ी 25.35 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. Hyundai Aura के डीजल ट्रिम्स की कीमत 7.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

.10 लाख रुपये से कम की फ्यूल एफिशिएंट डीजल कारों की हमारी लिस्ट में एक और सेडान Honda Amaze है. इसमें Honda City जैसा ही ऑयल बर्नर है. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है. दावा है कि यह गाड़ी 24.7 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. Amaze की कीमत 8.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

Tata Nexon के डीजल वैरिएंट की कीमतें 8.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं. यह गाड़ी 22.4 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो नेक्सॉन का ऑयल बर्नर 108 एचपी की पीक पावर और 260 एनएम का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है.

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक Hyundai Venue है. यह गाड़ी 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ आता है. दावा है कि यह गाड़ी 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. Hyundai Venue के डीजल वैरिएंट की कीमत 9.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है.

Kia Sonet, Hyundai Venue का मैकेनिकल ट्विन है. इसे वेन्यू के समान 1.5L ऑयल बर्नर के साथ पेश किया गया है. दावा है कि यह गाड़ी 24.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. किआ सॉनेट के एंट्री-लेवल डीजल वैरिएंट की कीमत 8.55 लाख रुपये है, और रेंज-टॉपिंग डीजल ट्रिम की कीमत 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. साथ ही, यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है.

Mahindra XUV300 1.5L डीजल इंजन के साथ आता है. साथ ही, XUV300 को सबसे सुरक्षित भारतीय कार माना जाता है क्योंकि इसे वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार G-NCAP रेटिंग मिला हुआ है. दावा है कि यह कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.

10 लाख रुपये से कम की फ्यूल एफिशिएंट डीजल कारों की इस सूची में महिंद्रा बोलेरो नियो एकमात्र बॉडी-ऑन-फ्रेम गाड़ी है. इस कार को 1.5L डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 8.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. दावा है कि यह गाड़ी 17.29 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसके अलावा, यह अपने सेगमेंट की एकमात्र कार है जिसमें लॉकिंग रियर डिफरेंशियल का फीचर है.

(Article : Mohit Bhardwaj)

