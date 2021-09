Ford Motors भारत से निकलने को तैयार; कारें बनाना करेगी बंद, दोनों प्लांट भी बेचेगी

Ford Motor Co. भारत में अब कार बनाना बंद कर देगी. कंपनी देश में मौजूद दोनों प्लांट भी बंद करने जा रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक फोर्ड का बिजनेस अब उसे यहां फायदा नहीं दे रहा है. लिहाजा उसने अपने यहां ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है. कंपनी एक साल में अपना बोरिया -बिस्तर यहां से समेट लेगी. हालांकि यह अमेरिकी कार कंपनी आयात के जरिये अपनी कुछ कारें यहां बेचना जारी रखेगी. सूत्रों के मुताबिक कंपनी के डीलर यहां मौजूद रहेंगे ताकि ग्राहकों को सर्विस दी जा सके. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन (हिंदी) ने दो महीने पहले इस संबंध में खबर दी थी. इसमें कहा गया था कि फोर्ड इंडिया भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर सकती है.

देश से बाहर जाने का फैसला करने वाली फोर्ड तीसरी कंपनी है. इससे पहले जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन भारत से बाहर जाने का फैसला किया था. दोनों कंपनियों ने यहां बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद में अपना ऑपरेशन शुरू किया था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

फोर्ड के मरिमलाई और साणंद में दो प्लांट हैं और दोनों अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे थे. ऐसी खबरें हैं कि ओला इलेक्ट्रिक अपनी महत्वाकांक्षी प्लान के लिए इन दोनों संयंत्रों का अधिग्रहण कर सकती है. फोर्ड इंडिया का नया निवेश भी मुश्किल है क्योंकि फोर्ड दुनिया भर में अपने प्लांट बंद कर रही है या उनकी क्षमता घटा रही है.

क्या फोर्ड इंडिया की होगी भारत से विदाई, जानिए आखिर यह नौबत क्यों आई?

भारत जैसे मार्केट में दाम और फीचर के बीच संतुलन बिठाने में फोर्ड इंडिया नाकाम रही है. फिगो ऑटोमैटिक अगले महीने लॉन्च हो सकती है लेकिन इस सेगमेंट में पहले से ही हुंडई i20, मारुति सुजुकी, बलेनो और फॉक्सवैगन पोलो मौजूद हैं. पिछले कुछ समय से फोर्ड इंडिया ने EcoSport और Endeavour जैसे अपने एसयूवी के अलावा कोई गाड़ी लॉन्च नहीं की है. फिगो ऑटोमेटिक भी काफी देर से लॉन्च हो रही है. सेकेंड जेनरेशन फिगो भी काफी लेट है. इसके अलावा इसमें कोई खास फीचर नहीं है और न ही पावरट्रेन लगी है.

