आ गई Ford की BS VI EcoSport, 13000 रु बढ़ गई कीमत

फोर्ड इंडिया (Ford India) ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV EcoSport का BS VI कंप्लायंट वेरिएंट लॉन्च किया है. इसे नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेडेड पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. नई BS VI EcoSport की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8.04 लाख से 11.58 लाख रुपये तक है. पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 8.04 लाख से 11.53 लाख रुपये तक और डीजल वेरिएंट की कीमत 8.54 लाख से 11.58 लाख रुपये तक है.

EcoSport के BS IV मॉडल में पेट्रोल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 7.91-11.3 लाख रुपये तक थी, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत 8.41-11.45 लाख रुपये तक थी. EcoSport BS VI 3 साल/1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड फैक्ट्री वारंटी के साथ आती है.

नई EcoSport BS VI का डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 100 PS पावर जनरेट करता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर, 3 सिलिंडर यूनिट है, जो 122 PS पावर जनरेट करता है. इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.

2020 Ford EcoSport 6 एयरबैग्स, SYNC 3 इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay व Android Auto कंपैटिबिलिटी, ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, डीआरएल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पुश बटन स्टार्ट आदि फीचर्स से लैस है. इकोस्पोर्ट की टक्कर Tata Nexon, Mahindra XUV300, Hyundai Venue और Maruti Suzuki Vitara Brezza से है.

