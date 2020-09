Ford Endeavour का Sport एडिशन लॉन्च, कीमत 35.10 लाख रु; साथ में मिलेंगे ये फीचर्स

फोर्ड इंडिया ने Endeavour का नया Sport एडिशन लॉन्च किया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 35.10 लाख रुपये है. Ford Endeavour Sport की बुकिंग कंपनी की सभी डीलरशिप्स पर और ऑनलाइन शुरू हो गई है. Sport एडिशन, लिमिटेड एडिशन नहीं है यानी यह Endeavour के अन्य रेगुलर वेरिएंट्स की तरह ​मिलना जारी रहेगा. Endeavour Sport तीन रंगों- डायमंड व्हाइट, डिफ्यूज्ड सिल्वर और एब्सॉल्यूट ब्लैक में उपलब्ध होगी. कार तीन साल या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले आए, की वारंटी के साथ आती है.

फीचर्स की बात करें Ford Endeavour Sport में स्मोक्ड ब्लैक LED हैडलैंप्स, इबोनी ब्लैक ORVMs व ​ग्रिल, सेमी ऑटो पैरलल पार्क असिस्ट, इबोनी ब्लैक रूफ रेल्स, स्मोक्ड हैडलैंप्स, पैनोरैमिक सनरूफ, हैंड्सफ्री पावर लिफ्टगेट, LED DRLs, LED टेल लैंप्स जैसे फीचर्स हैं. डोर्स और बूट पर स्पोर्ट स्टिकर हैं. अलॉय व्हील्स डार्क ब्लैक थीम के साथ हैं. गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हैं. इस एडिशन में भी बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है. Endeavour एक 7 सीटर गाड़ी है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव मिलता है.

8 इंच टचस्क्रीन एडवांस्ड सिंक 3 इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, सब वूफर पावर एंप्लिफायर के साथ प्रीमियम 10 स्पीकर सिस्टम, ऑडियो व वॉइस कंट्रोल और माइक्रोफोन के साथ मल्टीफंक्शन स्टी​यरिंग व्हील फीचर्स भी हैं.

Ford Endeavour में 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन है. यह 168hp पावर और 420Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है. माइलेज 12.4kmpl है. नई Endeavour विभिन्न ड्राइव मोड के साथ आती है. फोर्ड पास ऐप कनेक्ट की मदद से कार को रिमोटली स्टार्ट किया जा सकता है या फिर फ्यूल लेवल चेक किया जा सकता है.

Endeavour Sport के सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग, हिल लॉन्च असिस्ट, रियर व फ्रंट पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, रोलओवर स्टेबिलिटी व ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, एडजस्टेबल स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपरर्स, ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, पावर डोर लॉक विद रिमोट कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर नी एयरबैग, हिल डेसेंट कंट्रोल आदि शामिल हैं.

