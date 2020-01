Ford Ecosport BS-VI कल होगी लॉन्च, नहीं मिलेगा 1.0 लीटर इकोबूस्ट इंजन

फोर्ड अपनी EcoSport के BS 6 वर्जन को भारत में 15 जनवरी को यानी कल लॉन्च करने जा रही है. इस कार के 1.5 लीटर TIVCT पेट्रोल और TDCI डीजल इंजनों को नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 1.0 लीटर इकोबूस्ट इंजन अब नहीं मिलेगा. ​यह जानकारी फोर्ड द्वारा डीलर्स को भेजे गए एक नोटिफिकेशन के इंटरनेट पर लीक होने के चलते मिली है.

लीक हुए एक डॉक्युमेंट के मुताबिक, Ford Endeavour SUV के बीएस 6 वर्जन को मार्च 2020 तक लॉन्च किया जाएगा. Endeavour SUV केवल व्हाइट, ब्लैक और सिल्वर रंग में उपलब्ध होगी. कंपनी एलान कर चुकी है कि वह इस मॉडल के लिए स्मोक ग्रे, मूनडस्ट सिल्वर और सनसेट रेड कलर बंद कर चुकी है.

यह भी सामने आया है कि फोर्ड फिगो और Aspire के 1.5 लीटर TIVCT पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन बंद हो चुके हैं. कंपनी इन दोनों मॉडल्स का एक नया AT वर्जन आगे चलकर पेश किया जाएगा. डॉक्युमेंट में उल्लिखित ये सभी बदलाव 15 जनवरी से अमल में आ रहे हैं.

अभी फोर्ड इकोस्पोर्ट बीएस 4 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 7.91 लाख से शुरू होकर 11.45 लाख रुपये तक है. इसमें तीन इंजन विकल्प हैं. पहला 1497 cc, 3 इनलाइन सिलिंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है. 5 स्पीड MT/6 स्पीड AT गियरबॉक्स के साथ आने वाला यह इंजन 6500 rpm पर 123 PS की पावर और 4500 rpm पर 150 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन का माइलेज 17.0 km/l (MT), 16.3 km/l (MT), 14.8 km/l (AT) है.

दूसरा 999 cc, 3 इनलाइन सिलिंडर 1.0 लीटर GTDI इंजन है. 6 स्पीड MT गियरबॉक्स के साथ आने वाला यह इंजन 6000 rpm पर 125 PS की पावर और 1500-4500 rpm पर 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन का माइलेज 18.1 km/l (MT) है.

तीसरा 1498 cc, 4 इनलाइन सिलिंडर 1.5 लीटर डीजल इंजन है. 5 स्पीड MT गियरबॉक्स के साथ आने वाला यह इंजन 3750 rpm पर 100 PS की पावर और 1750-3250 rpm पर 205 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसका माइलेज 23.0 km/l (MT) है.

