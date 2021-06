Mahindra Thar को टक्कर देगा Force Gurkha का नया वर्जन, जानिए क्या हैं खूबियां और कितना हो सकता है दाम

फोर्स मोटर्स (Force Motors) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एलान किया है कि वह नई BS6 कप्लायंट न्यू जनरेशन Force Gurkha को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. एसयूवी के लॉन्च की उम्मीद पिछले साल 2020 से की जा रही है, जब उसे सबसे पहले 2020 के ऑटो एक्सपो में सार्वजनिक तौर पर पेश किया गया था. लेकिन परिस्थितियों की वजह से, लॉन्च में देरी हो गई. भारतीय ऑटो कंपनी ने कन्फर्म किया है कि नया BS6 Gurkha जल्द आ रहा है. अपने आधिकारिक पोस्ट पर कमेंट का जवाब देते हुए, फोर्स मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि नई Gurkha के अगली तिमाही में आने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि गाड़ी सितंबर 2021 के आखिर से पहले बाजार में आएगी.

नई कार में कुछ बदलाव भी होंगे जिसमें नई ग्रिल, ऑप्शनल LED हैंडपम्प और एक नया फ्रंट बंपर रहेगा. व्हील्स की बात करें, तो इसमें 245/70 R16 का सेट दे रही है. गाड़ी में नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा. ड्राइवर के पास नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील रहेगा. इसमें फ्रंट पावर विन्डोज, सर्कुलर एयर वेंट्स भी हैं. कार में सेफ्टी लेवल को भी बढ़ाया गया है. इसमें भारत में नए सेफ्टी नियमों के मुताबिक फीचर्स रहेंगे. साथ ही, इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD और पार्किंग सेंसर्स रहेंगे.

कार में 2.6 लीटर का टरबोचार्ज्ड डीजल इंजन रहेगा, जो बीएस 6 एमीशन स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा. इसमें 90hp की पावर और 260Nm का torque डिलीवर करेगा. इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के मुताबिक होगा, जिसके साथ लॉ-रेंज ट्रांसफर केस रहेगा.

15 हजार रुपये तक सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, कीमतें घटाने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम

इस नई कार के सितंबर 2021 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है. हालांकि, इसके लॉन्च की पहले योजना जुलाई 2020 थी. इसका बाजार में मुकाबला नई Mahindra Thar और Isuzu V-Cross से रहेगा. इसकी कीमत 10-15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.