पुणे प्लांट से बनकर निकली पहली Tata Altroz, जनवरी में होने वाली है लॉन्च

नई लॉन्च होने वाली प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz की पहली यूनिट Tata Motors पुणे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर आ गई है. यह कार जनवरी 2020 में लॉन्च होने वाली है और दिसंबर के पहले सप्ताह में इसकी अनवीलिंग है. Tata Altroz का मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Toyota Glanza, Honda Jazz, Hyundai i20 और Volkswagen Polo से होगा.

Altroz टाटा के ALFA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. Tata Altroz को सबसे पहले 2018 Auto Expo में कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया था. उसके बाद इसके प्रॉडक्शन रेडी मॉडल को जेनेवा मोटर शो 2019 में शोकेस किया गया. इसकी कीमत 5.5 लाख से 8.5 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है.

टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट मयंक पारेख ने कहा कि हम पहली Altroz के पुणे प्लांट से बनकर बाहर निकलने पर उत्साहित हैं. यह हमारा पहला प्रॉडक्ट है, जो बिल्कुल नए ALFA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. हमें विश्वास है कि यह 2020 में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में लॉन्च होने वाले व्हीकल्स के लिए स्टैंडर्ड हाई कर देगी.

Built on the all new α-ARC & designed with laser-carved exteriors, the first Altroz rolled-off the production line in the presence of Guenter Butschek – CEO & MD – Tata Motors. #TheGoldStandard is ready to rule the city streets from Jan 2020. Keep watching this space for more. pic.twitter.com/uWUkQTSlLP

