Hyundai Alcazer की पहली झलक आई सामने, 6 अप्रैल को होगी लॉन्च; Tata Safari, MG Hector Plus से मुकाबला

Hyundai Motor India Ltd (HMIL) ने अपनी आने वाली 7-सीटर SUV Alcazar की पहली झलक पेश की. दरअसल, कंपनी ने मंगलवार को Alcazer का आधिकारिक स्केच जारी किया है. Hyundai Alcazar को अगले महीने 6 अप्रैल 2021 को लांच किया जाएगा. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Safari, MG Hector Plus और Mahindra XUV 500 से होगा. क्रेटा की तरह Alcazar को छह और सात सीटर, दो वैरिएंट में पेश किया जाएगा.

कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक स्केच से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका साइड और रीयल व्यू किस तरह का होगा. गाड़ी को साइड से देखने पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. व्हीलबेस इसमें क्रेटा के बराबर ही रखा गया है लेकिन तीसरी पंक्ति को बनाने के लिए इसकी लंबाई बढ़ाई गई है. कंपनी इस एसयूवी के जरिए अपने ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव देने की योजना पर काम कर रही है.

इंजन की बात करें तो Alcazar के इंजन की क्षमता क्रेटा के बराबर हो सकती है. इसमें 1.5 लीटर एमपीआई (मल्टी प्वाइंट इंजन) पेट्रोल इंजन हो सकता है जो 113hp का पॉवर और 144Nm का टार्क जेनेरेट कर सकता है. इसके अलावा 1.5 लीटर CRDi टर्बो डीजल इंजन 113 hp का पॉवर और 250 Nm का टॉर्क पैदा कर सकता है. 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 138 hp का पॉवर और 242 Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. ये सभी इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध रहेंगे.

