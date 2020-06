Jeep Wrangler Unlimited भारत में हुई रिकॉल, सेफ्टी इश्यू बना वजह; 53 मॉडल में खामी

Fiat Chrysler Automobiles India (FCA India) ने देश में जीप Wrangler Unlimited मॉडल को रिकॉल किया है. कंपनी का कहना है कि मार्च 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच बनीं 53 Wrangler Unlimited में खामी है. संभावना है कि ये कारें BS4 लॉट की हैं. जीप का कहना है कि रिकॉल की वजह सेफ्टी को लेकर संभावित खतरा हे. नो स्टार्ट, स्टॉल कंडीशन या डीटीसी या फिर वायरिंग हार्नेस के थर्मल डिग्रेडेशन के कारण सेफ्टी से जुड़ा खतरा पैदा हो सकता है.

जीप इंडिया सर्विस सेंटर्स का कहना है कि खामी वाली कारों को रिकॉल करने की प्रक्रिया में केवल 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन वाली जीप Wrangler Unlimited कारें शामिल होंगी. ग्राहकों को 5 जून से सूचना दी जा रही है.

अभी के हालात को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को सर्विस सेंटर आने से पहले अपॉइंटमेंट लेने को कहा जा रहा है. रिप्लेसमेंट में 1 घंटा या इससे अधिक समय लग सकता है. क्योंकि खामी वाली गाड़ियों की संख्या कम है, इसलिए 3 माह से कम समय में रिकॉल की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.

FCA ने 2016 से 2019 आखिर तक Jeep Wrangler Unlimited की बिक्री की है. अब बिल्कुल नई रेंगलर आ गई है. Jeep Wrangler Unlimited का 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 268hp पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. कार में चारों टायर 17 इंच अलॉय व्हील हैं. इसे सबसे अच्छी ऑफ रोड गाड़ियों में गिना जाता है.

वहीं नई रेंगलर रूबीकॉन की बात करें तो इसमें भी 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है लेकिन यह BS6 कंप्लायंट है. इसमें भी समान 17 इंच टायर हें. FCA का भारत में नया प्रॉडक्ट Jeep Renegade हो सकता है.

