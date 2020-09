Jeep Wagoneer: 29 साल बाद फिर लौट रही है यह दमदार SUV; Land Rover Discovery, BMW X7 को देगी टक्कर

Jeep ब्रांड की पेरेंट कंपनी Fiat Chrysler Automobiles (FCA) एक बार फिर से Wagoneer नाम से गाड़ी ला रही है. हाल ही में कंपनी ने Wagoneer कॉन्सेप्ट को शोकेस किया है. नई Wagoneer, अधिक प्रीमियम, अपस्केल थ्री रो लग्जरी एसयूवी होगी और स्टैंडर्ड व ग्रैंड दो अवतार में पेश की जाएगी. 1962 में आई Wagoneer को 1991 में ​बंद कर दिया गया था. ​रिवाइव्ड Wagoneer की टक्कर Range Rover, Land Rover Discovery, Chevrolet Tahoe और BMW X7 जैसी गाड़ियों से होगी. अभी कंपनी ने केवल Grand Wagoneer कॉन्सेप्ट को अनवील किया है.

Wagoneer और Grand Wagoneer दोनों का प्रॉडक्शन 2021 की पहली छमाही में FCA की मिशीगन स्थित वॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में शुरू होने की उम्मीद है. गाड़ी के फाइनल प्रॉडक्शन मॉडल के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा अलग होने की संभावना नहीं है. Wagoneer, Commander के बाद FCA की पहली फुल साइज थ्री रो एसयूवी होगी.

Wagoneer को नए प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाएगा, जो कि IC (Internal Combustion) इंजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन्स के लिए डिजाइन किया गया होगा. नई Wagoneer के पावरट्रेन्स को लेकर कोई आधिकारिक डिटेल नहीं है. हालांकि उम्मीद है कि इसमें तीन इंजन विकल्प मिल सकते हैं. पहला 3.6 लीटर V-6 हाइब्रिड असिस्टेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 5.7 लीटर V8 पेट्रोल इंजन और तीसरा 3.0 लीटर V6 टर्बो डीजल इंजन. प्लग इन हाइब्रिड भी मिलने की संभावना है. 4 व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा. ट्रांसमिशन की बात करें तो कंपनी का 9 स्पीड automatic गियरबॉक्स दिया जा सकता है.

चूंकि Wagoneer एक लग्जरी एसयूवी होगी, इसलिए इसमें कई फीचर्स मिलेंगे. गाड़ी के अंदर 12.1 इंच का सेंटर टचस्क्रीन, HVAC सिस्टम के लिए कंट्रोल्स के साथ 10.3 इंच टचस्क्रीन, 12.1 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Uconnect5 कनेक्टिविटी फीचर्स, 23 स्पीकर्स के साथ McIntosh स्टीरियो सिस्टम आदि फीचर्स मिलने की संभावना है. संभावित कीमत Wagoneer और Grand Wagoneer की कीमत क्रमश: 60,000 डॉलर और 100,00 डॉलर रह सकती है. इसका फाइनल मॉडल अगले साल के आखिर तक बाजार में आने की उम्मीद है.

Source: Rushlane

