Festive Sale: Honda की कारों पर 2.50 लाख रुपये तक ऑफर, 31 अक्टूबर तक है मौका

The Great Honda Fest: त्योहारी सीजन में कार नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो होंडा की कारों पर 2.50 लाख रुपये तक का ऑफर मिल रहा है. दरअसल, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपने वार्षिक उत्सव ‘द ग्रेट होंडा फेस्ट’ का एलान कर दिया है. यह फेस्ट उन ग्राहकों के लिए है, जो इस त्योहारी सीजन में नई कारें खरीदने की योजना बना रहे हैं. त्योहारी सीजन में कंपनी होंडा सिटी, अमेज, सिविक समेत कई मॉडलों पर आकर्षक ऑफर दे रही है. इन ऑफर्स का लाभ देशभर में कंपनी के अधिकृत डीलरशिप पर लिया जा सकता है. यह ऑफर 31 अक्टूबर, 2020 तक के लिए मान्य है.

होंडा ग्राहकों को यह ऑफर नई कार खरीद पर कैश डिस्काउंट, एक्सटेंडेड वारंटी और होंडा केयर मेंटेनेंस प्रोग्राम के रूप में दे रही है. मौजूदा होंडा ग्राहक यदि अपनी पुरानी होंडा कार बेचते हैं तो उनके लिए लॉयल्टी बोनस और विशेष एक्सचेंज लाभों के अतिरिक्त फायदे भी उपलब्ध हैं. कंपनी ने कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी साझेदारी की है, जिससे ग्राहकों को 100 फीसदी तक ऑन-रोड फाइनेंस, कम ईएमआई पैकेज और लंबी अवधि के लोन प्रदान किए जा सकें.

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर, मार्केटिंग एंड सेल्स, राजेश गोयल ने बताया कि त्योहारी सीजन को ग्राहकों के लिए फायदेमंद बनाने के मद्देनजर हमने यह ग्रेट होंडा फेस्ट पेश किया है. फेस्ट में कंपनी अपनी कारों पर बेहद शानदार ऑफर पेश कर रही है. कार की खरीदारी का यह सबसे अच्छा समय है.

गोयल का कहना है कि कोविड19 महामारी संकट के दौरान, जहां पर्सनल कार की मांग में तेजी आई है, ऐसे में यकीन है कि ग्राहकों को यह ऑफर पसंद आएंगे और इससे नई कारों की मांग में तेजी आएगी.

