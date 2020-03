Jeep Wrangler Rubicon SUV भारत में लॉन्च, 68.94 लाख से शुरू है कीमत

व्हीकल कंपनी FCA India ने अपनी Jeep Wrangler Rubicon SUV को लॉन्च कर दिया है. इसकी पूरे भारत में एक्स शोरूम कीमत 68.94 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने बयान में कहा कि इस 4 व्हील ड्राइव, 5 डोर SUV की डिलीवरी 15 मार्च से शुरू होगी. यह SUV सीबीयू यूनिट के तौर पर भारत में आएगी.

Wrangler Rubicon में 4 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है. यह 268 hp पावर और 400Nm टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. FCA India के प्रेसिडेंट व एमडी पार्थ दत्ता ने कहा कि Jeep Wrangler Rubicon SUV के लिए पहले से काफी ऑर्डर मिल चुके हैं. जीप रेंगलर भारत में हमारा काफी सफल फ्लैगशिप प्रॉडक्ट है.

Maruti Suzuki की Celerio X BS-VI लॉन्च, 10000 रु तक बढ़ गई कीमत; मिलेगा यह बदलाव

Jeep Wrangler Rubicon के सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर व फ्रंट पैसेंजर एयरबैग्स, सप्लीमेंटरी सीट माउंटेड पैसेंजर साइड एयरबैग्स, पार्क असिस्टम सिस्टम, रियर बैकअप कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेलर स्वे कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डेसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटीगेशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.

जीप ब्रांड के भारत में बिकने वाले अन्य व्हीकल्स में जीप कंपास, जीप कंपास ट्रेलहॉक, ऑल न्यू रेंगलर, जीप ग्रैंड Cherokee और जीप ग्रैंड Cherokee SRT शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.