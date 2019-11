2 लाख रुपये से कम में ये हैं सबसे तेज और पावरफुल बाइक्स, लिस्ट में Bajaj से लेकर Suzuki तक

Fastest and Most Powerful Bikes in India under Rs 2 lakh Rupees: फास्ट और पावरफुल बाइक की बात आती है तो अक्सर यही लगता है कि इनकी कीमत आसमान छूने वाली होगी. लेकिन ऐसी बाइक भी भारतीय मार्केट में मौजूद हैं, जो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना आपको स्पीड और पावर का एक्सपीरियंस देंगी. Bajaj, KTM, Suzuki और Yamaha इस तरह की बाइक्स की पेशकश कर रही हैं. इस रिपोर्ट में हम 2 लाख रुपये से कम कीमत वाली ऐसी ही 5 सबसे तेज और पावरफुल बाइक्स आपके लिए लेकर आए हैं…

यह बाइक काफी समय से इस लिस्ट में है. इसकी वजह है कि यह बाइक छोटी कीमत में बेहतरीन राइडिंग पैकेज उपलब्ध कराती है. इसमें 249cc एयर कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 8000 rpm पर 20.3 bhp पावर और 6000 rpm पर 20 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Yamaha FZ25 की टॉप स्पीड 137 km/h है. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.19 लाख रुपये है.

इस बाइक में 248.76cc सिंगल सिलिंडर, ​लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 29.6 bhp पावर और 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है. KTM 250 Duke की टॉप स्पीड लगभग 138 km/h है. एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.79 लाख रुपये है.

इस लिस्ट में यह अकेली ऐसी बाइक है, जो सुपर स्पोर्टी है. इसमें 199.5cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 24.6 bhp पावर और 19.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. KTM RC200 की टॉप स्पीड लगभग 140 km/h है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.78 लाख रुपये है.

इस बाइक में 373.3cc सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 34.5 bhp पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. Bajaj Dominar 400 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.48 लाख रुपये और टॉप स्पीड लगभग 148 km/h है.

यह बाइक 250cc सेगमेंट में कदम रखने वाली नई बाइक्स में से है. Suzuki Gixxer SF 250 अभी 155 km/h की टॉप स्पीड के साथ सबसे फास्टेस्ट बाइक है. इसमें 249cc सिंगल सिलिंडर, ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 9000 rpm पर 26.5 hp पावर और 7500 rpm पर 22.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. Suzuki Gixxer SF 250 की एक्स शोरूम कीमत 1.71 लाख रुपये है.

