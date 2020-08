155 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं ये 5 बाइक, 2 लाख रु से कम है कीमत

Fastest Bikes under 2 Lakh Rupee: जब भी फास्ट बाइक्स का जिक्र होता है तो अक्सर यही लगता है कि इनकी कीमत आसमान छूने वाली होगी. लेकिन भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं, जो जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना हवा से बातें करती हैं. Bajaj, KTM, Suzuki, Husqvarna जैसे ब्रांड्स ने 2 लाख रुपये तक के बजट में इस तरह की बाइक्स उपलब्ध करा रखी हैं. आइए जानते हैं इस बजट में आने वाली 5 सबसे तेज बाइक्स के बारे में…

इन दोनों बाइक्स में 248.8cc फ्यूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक DOHC इंजन है. यह 9,000 rpm पर 29.5 hp पावर और 7,500 rpm पर 24 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Husqvarna Svartpilen 250 और Vitpilen 250 की टॉप स्पीड 150 km/h से भी ज्यादा है. इनकी एक्स शोरूम कीमत 1.85 लाख रुपये है.

Suzuki Gixxer SF 250 की टॉप स्पीड 155 km/h है. इसमें 249cc सिंगल सिलिंडर, ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 9000 rpm पर 26.5 hp पावर और 7500 rpm पर 22.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. Suzuki Gixxer SF 250 की एक्स शोरूम कीमत 1.76 लाख रुपये है.

इस बाइक में 373.3cc सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 34.5 bhp पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. Bajaj Dominar 400 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.94 लाख रुपये और टॉप स्पीड लगभग 148 km/h है.

KTM RC 200 में 199.5cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 24.6 bhp पावर और 19.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. KTM RC200 की टॉप स्पीड लगभग 140 km/h है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 2 लाख रुपये है.

इस बाइक में 199.5cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 9,750 rpm पर 24 hp पावर और 8,000 rpm पर 18.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड गियरबॉक्स है. Bajaj Pulsar RS 200 की टॉप स्पीड 140 km/h है. बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपये है.

