आ गई Datsun redi-Go BSVI, 40000 रु तक बढ़ गई कीमत; मिलेंगे ये बदलाव

Datsun redi-GO BSVI भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 2.83 लाख रुपये से शुरू होकर 4.77 लाख रुपये तक है. ये कीमतें नॉन मैटेलिक कलर्स के​ लिए हैं. मैटेलिक कलर्स के लिए ग्राहक को और 3000 रुपये देने होंगे. अपडेटेड डैटसन रेडी गो की कीमतें बेस वेरिएंट के लिए 3000 रुपये और टॉप ट्रिम के लिए 40000 रुपये बढ़ गई हैं. कार की बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी अगले कुछ दिनों में या लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होने की उम्मीद है.

कार छह रंगों VIVID BLUE, SANDSTONE BROWN, BLADE SILVER, OPAL WHITE, FIRE RED, BRONZE GREY में उपलब्ध होगी. Datsun redi-GO का मुकाबला Renault Kwid और Maruti Suzuki Alto से है.

Datsun redi-GO BSVI दो इंजन विकल्पों के साथ पेश की गई है. इसका 800cc इंजन 53hp पावर और 72Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. वहीं 1.0 लीटर इंजन 66hp और 91Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन मिलेगा. 1.0 लीटर इंजन में AMT ट्रांसमिशन के साथ कार 22kmpl और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 21.7kmpl का माइलेज देगी. वहीं 800cc इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज 20.71kmpl होगा.

फेसलिफ्टेड Datsun redi-GO BSVI एक तरह से बिल्कुल नई कार है. इसकी वजह है कि इसमें BSVI अपडेट के अलावा भी कुछ अन्य बदलाव किए गए हैं. अब कार का लुक ज्यादा यूथफुल है. redi-GO BSVI में LED फॉग लाइट्स, LED DRLs, क्रोम फिनिश हनीकॉम्ब फ्रंट ग्रिल है, जो कि नई है. व्हील कवर नए हैं. कार में डायमंड कट अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है, रियर में LED सिग्नेचर एंग्युलर टेल लाइट्स हैं. कार का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है. कार के अंदर की बात करें तो 8.0 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. यह Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए नई ब्लू बैकलाइट ​है. स्टोरेज स्पेस बढ़ाया गया है. रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्युअल टोन डैशबोर्ड भी है.

सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर एयरबैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड तौर पर हैं. टॉप वेरिएंट्स में पैसेंजर एयरबैग भी दिया गया है. कंपनी का कहना है कि Datsun redi-GO BSVI फ्रंटल, ऑफसेट व पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन नॉर्म्स कंप्लायंट है.

