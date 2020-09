EV Motors India और Hero Electric लॉन्च करेंगी रैपिड चार्जिंग E-Bikes, 30 मिनट में सुपरचार्ज

ईवी मोटर्स इंडिया (EVM) और हीरो इलेक्ट्रिक मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए अपना सहयोग देंगी. दोनों कंपनियां मिलकर रैपिड चार्जिंग ई-बाइक्स लॉन्च करने वाली हैं. इसके लिए दोनों के बीच बुधवार को पार्टनरिशप हुई. इस साझेदारी के अंतर्गत ईवी मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एडवांस्ड बैटरी समाधान और चार्जिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर मुहैया कराएगी. राष्ट्रीय स्तर पर इसे लॉन्‍च करने से पहले अगले 12 महीनों में कुछ शहरों में करीब 10,000 ई-बाइक्स के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने की योजना है.

इन सॉल्यूशन्स को ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फूड, फ्लीट ऑपरेटर्स और कुरियर डिलीवरी बिजनेस सहित लास्‍ट माइल डिलीवरी ऑपरेटर्स की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है.

इस भागीदारी के तहत ईवीएम अपनी हाई टेक बैटरियों को हीरो ई-बाइक्स में लगाएगी. ये बैटरी ईवी मोटर्स द्वारा तैयार किए जा रहे रैपिड चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क “प्लगएनगो” (PlugNgo) के इस्तेमाल से 30 मिनट में सुपरचार्ज हो सकेंगी. क्विक चार्ज फीचर के कारण वाहन को रोजाना 130 से 140 किमी तक चलाना पूरी तरह तनावमुक्त हो जाएगा. इससे रखरखाव और परिचालन लागत में कमी आएगी और बिजनेस इकाइयों के आर्थिक पहलुओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. रैपिड चार्जिंग स्टेशनों को हीरो डीलरशिप सहित रणनीतिक जगहों पर स्‍थापित किया जाएगा और इन्हें सार्वजनिक रूप से चार्जिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

इतना ही नहीं बिना किसी परेशानी के परिचालन करने वाले वाहनों का दमदार बेड़ा बनाने के लिए एक मजबूत खाका तैयार किया जा रहा है. इसके लिए ईवी मोटर्स कई महत्‍वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर रही है. इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा वाहन के स्वामित्व, फाइनेंस की उपलब्धता, ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैटरी परफॉर्मेन्स और व्‍हीकल अपटाइम व सर्विस से जुड़ी समस्याओं सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियां शामिल हैं.

इस भागीदारी पर बात करते हुए हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिन्दर गिल ने कहा, “30 मिनट में चार्जिंग और आसान ओनरशिप मॉडल ईवी उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. इसकी वजह है कि इससे तीन महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया जा सकता है – रेंज को लेकर चिंता, बैटरी बदलने का खर्च और उच्च अधिग्रहण मूल्य. एक मार्केट लीडर के तौर पर हम ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के विभिन्न विकल्‍प पेश करते रहेंगे चाहे वह बैटरी रैपिड चार्जिंग हो या कम वजन वाली पोर्टेबल बैटरी के साथ होम चार्जिंग. हमारी अपग्रेडेड बाइक्स अब ईवीएम की उच्च तकनीक वाली बैटरियों के साथ हमारे ग्राहकों को उनके पैसे का सर्वश्रेष्ठ मूल्य देने के लिए तैयार हैं.”

इस मौके पर ईवी मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत बंसल ने कहा, “हम हीरो इलेक्ट्रिक के साथ हमारी भागीदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं क्योंकि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने और समग्र ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प की दिशा में बढ़ाया गया यह एक और कदम है. हमने लास्‍ट माइल ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर्स और इससे जुड़ी सेवाओं की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है. इसे ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि तक चलने वाली ऐसी बैटरियों की जरूरत है जो न केवल बहुत जल्दी चार्ज हों, बलिक ऊंचे तापमान और इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस पर खरी साबित हों. इसलिए यह रणनीतिक भागीदारी भारत में मोबिलिटी मार्केट के भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी क्षमता और तकनीक विकसित करने में सहायक होगी. ”

