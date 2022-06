EVTRIC Rise: आज से शुरू हुई इस हाई स्पीड ई-बाइक की बुकिंग, सिंगल चार्जिंग में 100 किमी चलने का दावा

EVTRIC Motors ने आज अपनी पहली स्वदेशी मोटरसाइकिल की बुकिंग का ऐलान किया है.

EV maker EVTRIC Motors launches its first e-bike check price and features

EVTRIC Rise Booking Starts: इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी EVTRIC Motors ने आज (22 जून) अपनी पहली मोटरसाइकिल का ऐलान किया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.60 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने अपनी ई-बाइक EVTRIC Rise के लिए बुकिंग आज से शुरू कर दी है. इस बाइक को 5 हजार रुपये का पेमेंट कर बुक कर सकते हैं. इस मोटरसाइकिल को हाल ही में राजस्थान में कंपनी के डीलर्स की बैठक में लॉन्च किया गया था. कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पहले से ही तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं- एक्सिस, राइ़ड और माइटी. इनकी बिक्री देश के 22 राज्यों में 125 टचप्वाइंट्स के नेटवर्क के जरिए होती है. Jhunjhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर में पैसा डबल करने की है ताकत, अभी करें निवेश तो मिल सकता है 126% रिटर्न EVTRIC Rise के फीचर्स

इस बाइक में पॉवर के लिए 2 हजार वॉट का ब्रशलेस डीसी मोटर (BLDC) और 70 वोल्ट/40 Ah लीथियम ऑयन बैट्री है.

इसी बैट्री चार घंटे के भीतर ही फुल चार्ज हो जाएगी और यह एक बार की फुल चार्जिंग में 110 किमी तक जा सकती है. चार्ज करने के लिए इसके साथ 10 एंपियर का माइक्रो चार्जर दिया हुआ है.

इसकी टॉप स्पीड 70 किमी प्रति घंटा है. कंपनी की पहली स्वदेशी ई-बाइक

कंपनी के फाउंडर और एमडी मनोज पाटिल ने कहा कि वे कंपनी के लिए देश की पहली ‘मेक इन इंडिया’ इलेक्ट्रिक बाइक ‘राइज’ को लेकर बहुत उत्साहित हैं. इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो अभी तक तेल से चलने वाली बाइक को छोड़ बैट्री से चलने वाली बाइक को अपनाने से हिचक रहे हैं. EVTRIC Motors पुणे की ऑटोमेशन कंपनी पीएपीएल की एक इकाई है. पीएपीएल ने पिछले साल जुलाई में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में हाथ आजमाने का फैसला किया था और इसमें चरणबद्ध तरीके से 100 करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की थी. कंपनी की योजना में बाईसाइकिल्स, बाइक्स और तिपहियां लाने की है. (इनपुट: पीटीआई)

